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آتش‌سوزی آشوراده مهار شد

آتش‌سوزی آشوراده مهار شد
کد خبر : 1822696
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به اینکه آتش آشوراده با تخلیه ۴۰ هزار لیتر آب مهارشد، گفت: بالگرد هلال احمر طی یک ساعت و سی دقیقه پرواز در قالب چهار سورت عملیاتی، ۱۰ مرحله آبگیری و تخلیه آب انجام داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر؛ مرتضی سلیمی اظهار کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی در جزیره آشوراده، بالگرد امدادی هلال‌احمر به همراه تیم‌های عملیاتی شهرستان ترکمن در کنار سایر دستگاه‌های مسئول در عملیات اطفای حریق مشارکت کردند. 

وی افزود: بالگرد این جمعیت طی یک ساعت و سی دقیقه پرواز در قالب چهار سورت عملیاتی، ۱۰ مرحله آبگیری و تخلیه آب انجام داد و در مجموع ۴۰ هزار لیتر آب را روی کانون‌های آتش تخلیه کرد تا روند مهار حریق با سرعت بیشتری انجام شود. 

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: همزمان با عملیات هوایی، چهار تیم عملیاتی متشکل از ۱۲ امدادگر و نجاتگر با دو دستگاه خودروی کمک‌دار هایلوکس در منطقه مستقر شدند و مسئولیت پشتیبانی زمینی، هماهنگی‌های عملیاتی، تامین نیازهای لجستیکی و همراهی با نیروهای اطفای حریق را بر عهده داشتند. 

وی در پایان تاکید کرد: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر تا پایان عملیات و مهار کامل آتش در کنار سایر دستگاه‌های مسئول حضور داشتند و پشتیبانی لازم را انجام دادند.

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