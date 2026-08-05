به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر؛ مرتضی سلیمی اظهار کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی در جزیره آشوراده، بالگرد امدادی هلال‌احمر به همراه تیم‌های عملیاتی شهرستان ترکمن در کنار سایر دستگاه‌های مسئول در عملیات اطفای حریق مشارکت کردند.

وی افزود: بالگرد این جمعیت طی یک ساعت و سی دقیقه پرواز در قالب چهار سورت عملیاتی، ۱۰ مرحله آبگیری و تخلیه آب انجام داد و در مجموع ۴۰ هزار لیتر آب را روی کانون‌های آتش تخلیه کرد تا روند مهار حریق با سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: همزمان با عملیات هوایی، چهار تیم عملیاتی متشکل از ۱۲ امدادگر و نجاتگر با دو دستگاه خودروی کمک‌دار هایلوکس در منطقه مستقر شدند و مسئولیت پشتیبانی زمینی، هماهنگی‌های عملیاتی، تامین نیازهای لجستیکی و همراهی با نیروهای اطفای حریق را بر عهده داشتند.

وی در پایان تاکید کرد: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر تا پایان عملیات و مهار کامل آتش در کنار سایر دستگاه‌های مسئول حضور داشتند و پشتیبانی لازم را انجام دادند.

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