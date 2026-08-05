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دستگیری خواهر و برادر موادفروش

دستگیری خواهر و برادر موادفروش
کد خبر : 1822682
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از دستگیری خواهر و برادری خبر داد که در پوشش یک باند خانوادگی قصد توزیع ۸ کیلوگرم حشیش در جنوب تهران را داشتند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «علی عسگری» اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره فعالیت افرادی در زمینه خرید و فروش و توزیع مواد مخدر در یکی از محلات جنوبی تهران، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پایگاه چهارم این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی دریافتند یک زن و مرد جوان که نسبت خانوادگی با یکدیگر دارند، با مراجعه به استان‌های شرقی کشور اقدام به تهیه و انتقال مواد مخدر به تهران کرده و قصد توزیع آن را دارند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: در ادامه تحقیقات، مخفیگاه متهمان در یک منزل مسکونی در یکی از محلات جنوبی تهران شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، عملیات دستگیری آنان در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ عسگری تصریح کرد: مأموران پس از اطمینان از حضور متهمان در محل، در عملیاتی غافلگیرانه وارد مخفیگاه شده و ضمن دستگیری آنان، در بازرسی از محل موفق به کشف ۸ کیلوگرم حشیش شدند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به مقر پلیس و انجام تحقیقات تکمیلی، برای ادامه روند قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

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