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انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای حمایت هدفمند از بیماران صعب‌العلاج و نیازمند

انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای حمایت هدفمند از بیماران صعب‌العلاج و نیازمند
کد خبر : 1822574
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هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، در تداوم سیاست‌های حمایتی خود برای درمان بیماران در داخل کشور و با سرلوحه قرار دادن عدالت در توزیع خدمات درمانی، طی تفاهم نامه‌ای بخشی از هزینه‌های درمان بیماران صعب‌العلاج و نیازمند در استان‌های خراسان جنوبی و گلستان را تأمین خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس این تفاهم‌نامه، حمایت‌های مالی از بیمارانی انجام می‌شود که وضعیت عسر و حرج آنان پس از بررسی‌های کارشناسی و در چارچوب ضوابط ابلاغی، به تأیید دانشگاه‌های علوم پزشکی این دو استان برسد. این اقدام با هدف کاهش فشار مالی بر بیماران و خانواده‌ها، جلوگیری از وقفه یا اختلال در روند درمان به دلیل مشکلات اقتصادی و تقویت عدالت در دسترسی به خدمات سلامت اجرایی می‌شود.

هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، به عنوان نهاد عمومی غیردولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سال‌های اخیر علاوه بر تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، ملزومات درمانی و فناوری‌های نوین سلامت، از مسیر اجرای برنامه‌های حمایتی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های استانی، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های درمان و گسترش دسترسی عادلانه مردم به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی ایفا کرده است.

لازم به ذکر است برنامه‌های حمایتی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از زمان تاسیس این نهاد و با نیت خیر بنیانگذار آن زنده یاد دکتر عباس شیبانی در دستور کار قرار داشته و در دوره کاری جدید نیز در راستای افزایش شفاف سازی و هدایت این حمایت‌ها به سمت اقشار کم برخوردار نسبت به اصلاح فرایندی این مساعدت‌ها اقدام شده است.

انتخاب استان‌ها بر اساس شاخص‌های کارشناسی و نیازهای درمانیانعقاد این تفاهم‌نامه‌ها با استان‌های خراسان جنوبی و گلستان، در چارچوب یک رویکرد مرحله‌ای، مبتنی بر اولویت بندی استان‌های کم برخوردار، ظرفیت اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی، میزان نیاز بیماران، پراکندگی جغرافیایی، شرایط دسترسی به خدمات درمانی و اولویت‌های حمایتی انجام شده است.

مطابق مفاد این تفاهم‌نامه، بهره‌مندی بیماران از این حمایت‌ها منوط به احراز شرایط و تأیید وضعیت آنان از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوطه است تا منابع حمایتی، با دقت و هدفمندی، به بیماران نیازمند واجد شرایط و دچار عسر حرج در تامین هزینه‌های درمان اختصاص یابد.

این سازوکار، ضمن افزایش شفافیت، امکان هدایت منابع به سمت موارد ضروری‌تر و جلوگیری از وقفه در درمان بیماران صعب‌العلاج و نیازمند را فراهم می‌کند.

گفتنی است پیش از این نیز تفاهم‌نامه مشابهی برای حمایت از بیماران صعب‌العلاج و نیازمند با استان سیستان و بلوچستان منعقد شده بود و تفاهم‌نامه‌های جدید با خراسان جنوبی و گلستان در ادامه همین رویکرد حمایتی و در راستای گسترش پوشش خدمات هدفمند درمانی در استان‌های دارای اولویت به اجرا درآمده است.

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