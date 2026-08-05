شهادت پلیس اهل سنت بلوچ در ایرانشهر

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان: افرادِ مسلح مدتی قبل به یک دستگاه خودروی پلیس تیراندازی و احدی از کارکنان بلوچ و اهل سنت به هویت "نورالله ناروئی" که برای گزینش و استخدام جوانان اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در حال فعالیت بود؛ مجروح شد.

وی پس از چندی در مرکز درمانی بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

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