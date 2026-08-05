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شهادت پلیس اهل سنت بلوچ در ایرانشهر

شهادت پلیس اهل سنت بلوچ در ایرانشهر
کد خبر : 1822560
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نورالله ناروئی یکی از کارکنان بلوچ و اهل سنت پلیس انتظامی سیستان و بلوچستان که در جریان حمله چند روز پیش در ایرانشهر مجروح شده بود بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان: افرادِ مسلح مدتی قبل به یک دستگاه خودروی پلیس تیراندازی و احدی از کارکنان بلوچ و اهل سنت به هویت "نورالله ناروئی" که برای گزینش و استخدام جوانان اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در حال فعالیت بود؛ مجروح شد.

وی پس از چندی در مرکز درمانی بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

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