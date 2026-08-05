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سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

پیش‌بینی وزش باد و گرد و خاک در نیمه شرقی کشور

پیش‌بینی وزش باد و گرد و خاک در نیمه شرقی کشور
کد خبر : 1822531
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سازمان هواشناسی برای نیمه شرقی کشور وزش باد شدید و در ارتفاعات شمالی رگبار پراکنده پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد: امروز در برخى نواحی مازندران و ارتفاعات البرز مرکزى، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

همچنین بر اساس این اطلاعات از امروز تا شنبه در برخى مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق و بخش‌هایی از مرکز در بعضى از ساعت ها، وزش باد شدید و در برخى مناطق خیزش گرد و خاک  پیش‌بینی می‌شود.

 

 

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