به گزارش ایلنا، مهدی علیزاده گفت: از بامداد چهارشنبه عملیات بازگشت رایگان زائران از پایانه برکت، واقع در حدفاصل نقطه صفر مرزی و پل زائر، آغاز می‌شود و ۱۵۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مسئولیت انتقال زائران به مقصد تهران را بر عهده خواهند داشت.

وی با بیان اینکه این خدمت‌رسانی در راستای تسهیل بازگشت زائران و کاهش دغدغه‌های حمل‌ونقلی آنان انجام می‌شود، افزود: تمامی خدمات این ناوگان به صورت رایگان ارائه خواهد شد تا زائران با پایان مراسم اربعین با سهولت و آرامش بیشتری به تهران بازگردند.

رئیس کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین شهرداری تهران همچنین با اشاره به آخرین مرحله عملیات حمل‌ونقل مرزی اظهار کرد: ون‌های سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران نیز از فردا در قالب آخرین مرحله این عملیات، حرکت خود را از مرز مهران به سمت تهران آغاز خواهند کرد و خدمات جابه‌جایی رایگان زائران را ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: این ون‌ها همانند روزهای گذشته، امروز نیز با انجام مأموریت انتقال زائران از مرز مهران به کرمانشاه و ایستگاه راه‌آهن، موفق شدند حدود ۵۰۰ نفر از زائران را جابه‌جا کنند که این اقدام نقش مؤثری در تسهیل تردد زائران و کاهش بار ترافیکی منطقه مرزی داشته است.

علیزاده ضمن قدردانی از تلاش‌های عوامل اجرایی و نیروهای حاضر در عملیات حمل‌ونقل اربعین، تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل شهرداری تهران تا پایان بازگشت زائران به کار گرفته شده است تا خدماتی شایسته، ایمن و رایگان به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.