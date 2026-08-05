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جانشین پلیس راه اعلام کرد:

ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به تهران

ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به تهران
کد خبر : 1822506
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جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به تهران خبر داد و گفت: اکنون تردد در محورهای شمالی کشور و تمامی مسیرهای منتهی به مرزهای اربعینی روان است.

به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر، ترافیک در برخی از محورهای منتهی به پایتخت نیمه‌سنگین و سنگین است اما در محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به مرزهای اربعینی، تردد به‌صورت روان جریان دارد.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک، در آزادراه قزوین–کرج، محدوده پل فردیس تا پل کلاک، آزادراه ساوه–تهران، حدفاصل رضی‌آباد تا احمدآباد مستوفی و همچنین در محور شهریار–تهران، حدفاصل شهریار تا شهرقدس، ترافیک صبحگاهی سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در مقابل، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است و در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی در محورهای شمالی وجود ندارد.

سرهنگ محبی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای منتهی به مرزهای اربعینی گفت: خوشبختانه در تمامی محورهای منتهی به مرزهای مهران، چذابه، شلمچه، خسروی، باشماق و تمرچین شامل محورهای حمیل–سرابله–ایلام، ایلام–مرز مهران، بستان–مرز چذابه، خرمشهر–مرز شلمچه، قصرشیرین–مرز خسروی، مریوان–مرز باشماق و پیرانشهر–مرز تمرچین، تردد به‌صورت روان در جریان است و مشکل ترافیکی خاصی گزارش نشده است.

وی از انسداد یکی از محورهای شریانی کشور خبر داد و افزود: محور بندرعباس–لار در محدوده کلمت‌علی تا اطلاع ثانوی مسدود است و رانندگان باید از مسیر جایگزین کهورستان–منبع آب–بندرعباس برای تردد استفاده کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای سفر، پیش از حرکت از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت قوانین و پرهیز از عجله و شتاب، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.

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