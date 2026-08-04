حریق ۳ سوله در شهرک صنعتی شمسآباد با ۲۶ مصدوم
معاون عملیات سازمان امدادونجات از مصدوم شدن ۲۶ نفر در حریق شمس آباد خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدحسین کبادی گفت: ساعت ۱۳:۱۵ روز سهشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵، در پی وقوع حریق در ۳ سوله یک کارخانه تولید تینر در شهرک صنعتی شمسآباد استان تهران، بلافاصله ۳ تیم عملیاتی امدادونجات به همراه تیم واکنش سریع سازمان امدادونجات به محل حادثه اعزام شدند.
به گزارش روابطعمومی سازمان امداد و نجات،وی افزود: در این حادثه ۲۶ نفر مصدوم شدند که ۸ نفر توسط نیروهای عملیاتی هلالاحمر و ۱۸ نفر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.