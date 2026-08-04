علت حریق در شهرک صنعتی شمس آباد در دست بررسی است

به گزارش ایلنا، به نقل از اداره روابط عمومی فرمانداری ویژه ری، در پی وقوع حادثه انفجار در یکی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شمس آباد، بیژن سلیمان پور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری اعلام کرد: با تلاش نیروهای سازمان آتش نشانی حریق در کوتاه ترین زمان ممکن اطفاء گردید.