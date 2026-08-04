زائران از همه مرزها برای بازگشت استفاده کنید

به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا رادان گفت: سهم مرز مهران در خروج یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است و بیش از یک میلیون نفر تاکنون از طریق این مرز به کشور برگشته‌اند بنابراین نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر که از این مرز به عتبات عالیات سفر کرده‌اند هنوز بازنگشته‌اند.