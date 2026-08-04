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زائران از همه مرزها برای بازگشت استفاده کنید

زائران از همه مرزها برای بازگشت استفاده کنید
کد خبر : 1822382
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فرمانده انتظامی کل کشور با بیان اینکه حدود یک سوم از زائران هنوز به کشور بازنگشته‌اند، از آنان خواست از همه مرزها برای بازگشت استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا رادان گفت: سهم مرز مهران در خروج یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است و بیش از یک میلیون نفر تاکنون از طریق این مرز به کشور برگشته‌اند بنابراین نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر که از این مرز به عتبات عالیات سفر کرده‌اند هنوز بازنگشته‌اند.

وی افزود: برای برگشت زائرین توسط وزارت راه بیش از ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس پیش‌بینی شده است.

فرمانده انتظامی کل کشور ادامه داد: حدود یک سوم زائران هنوز به کشور بازنگشته‌اند. از آنان درخواست می‌کنم سفرشان را مدیریت و همه مرزها را برای بازگشت انتخاب کنند.

رادان گفت که تا زمانی که آخرین نفر برابر سامانه ما از مرزها برنگردند، پلیس مرزبانی، یگان ویژه، راهور و ... در ماموریت و آماده باش به سر می‌برند.

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