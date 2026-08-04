شنیدن شدن صدای انفجار در شهرک صنعتی شمس آباد شهرستان ری
صدای انفجار در شهرک صنعتی شمسآباد شهرستان ری شنیده شد؛ مقامات محلی علت این حادثه را انفجار مخزن داخلی یک کارخانه آلومینیوم اعلام کردند.
به گزارش ایلنا، غلامرضا محمدی بخشدار حسن آباد فشافویه گفت: این صدا ناشی از انفجار مخزن داخلی یکی از کارخانههای مستقر در شهرک صنعتی شمس آباد بوده است.
علت این انفجار در دست بررسی است و ارزیابی اولیه از سوی کارشناسان ایمنی و محیط زیست در حال انجام است.
به شهروندان توصیه میشود ضمن حفظ خونسردی، از نزدیک شدن به محدوده حادثه خودداری کرده و اخبار تکمیلی را صرفاً از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.