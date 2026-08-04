شنیدن شدن صدای انفجار در شهرک صنعتی شمس آباد شهرستان ری

به گزارش ایلنا، غلامرضا محمدی بخشدار حسن آباد فشافویه گفت: این صدا ناشی از انفجار مخزن داخلی یکی از کارخانه‌های مستقر در شهرک صنعتی شمس آباد بوده است.

علت این انفجار در دست بررسی است و ارزیابی اولیه از سوی کارشناسان ایمنی و محیط زیست در حال انجام است.

به شهروندان توصیه می‌شود ضمن حفظ خونسردی، از نزدیک شدن به محدوده حادثه خودداری کرده و اخبار تکمیلی را صرفاً از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.