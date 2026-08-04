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خدمات درمانی شبانه‌روزی به زائران اربعین در درمانگاه عمود ۱۰۸۰

خدمات درمانی شبانه‌روزی به زائران اربعین در درمانگاه عمود ۱۰۸۰
کد خبر : 1822320
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هلال‌احمر از ارائه خدمات درمانی و امدادی شبانه‌روزی به زائران اربعین در درمانگاه عمود ۱۰۸۰ خبر داد.

به گزارش ایلنا، جمعیت هلال احمر اعلام کرد: درمانگاه عمود ۱۰۸۰ مستقر در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، با حضور نیروهای درمانی و امدادی هلال‌احمر، به‌صورت شبانه‌روزی در مسیر پیاده‌روی اربعین به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمات درمانی، امدادی و سلامت‌محور ارائه می‌کند.

این درمانگاه با بهره‌گیری از توان پزشکان، پرستاران، امدادگران و داوطلبان، با هدف حفظ و ارتقای سلامت زائران و ارائه خدمات درمانی سریع و مؤثر، در مسیر عاشقان حسینی آماده خدمت‌رسانی است.

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