به گزارش ایلنا، جمعیت هلال احمر اعلام کرد: درمانگاه عمود ۱۰۸۰ مستقر در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، با حضور نیروهای درمانی و امدادی هلال‌احمر، به‌صورت شبانه‌روزی در مسیر پیاده‌روی اربعین به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمات درمانی، امدادی و سلامت‌محور ارائه می‌کند.