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۷ مصدوم بر اثر تصادف خودروی حامل زائران ایرانی با گاردریل در محور کربلا ـ نجف

۷ مصدوم بر اثر تصادف خودروی حامل زائران ایرانی با گاردریل در محور کربلا ـ نجف
کد خبر : 1822319
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مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) قرارگاه اربعین حسینی هلال‌احمر در عراق از تصادف خودروی حامل زائران ایرانی با گاردریل در محور کربلا ـ نجف خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) قرارگاه اربعین حسینی هلال‌احمر در عراق اعلام کرد:   ساعت ۲۳:۰۰ شب گذشته، ۱۲ مردادماه، خودروی استاریکس حامل ۱۷ نفر از زائران اربعینی کشورمان در محور کربلا به نجف، حوالی عمود ۱۴۰، بر اثر خواب‌آلودگی راننده از مسیر منحرف شده و با گاردریل کنار جاده برخورد کرد.

۷ مصدوم این حادثه،  توسط نیروهای امدادی به بیمارستان آلمانی نجف منتقل شدند. ۷ زائر دیگر که دچار جراحات جزئی شده‌ بودند، خدمات درمانی لازم را به‌صورت سرپایی دریافت کردند.

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