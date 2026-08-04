به گزارش ایلنا، اجتماع بزرگ «خون‌خواهی شهدای ایران» هم‌زمان با آغاز مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی، صبح امروز_ سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵_ از ساعت ۶ صبح در میدان امام حسین(ع) تهران با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با دردست‌داشتن پرچم‌های سرخ و پرچم ایران، شعارهای خون‌خواهی آقای شهید ایران سر دادند و هم‌زمان با آغاز مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین، بر ادامه راه شهدا و آرمان‌های آنان تأکید کردند.

مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین امسال با فضاسازی ویژه، نصب تصاویر و تمثال قائد شهید امت، رنگ و بوی حماسه و مقاومت به خود گرفت و یاد و آرمان‌های اقای شهید ایران در طول مسیر گرامی داشته شد.

در بخشی از مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین، مرز نمادین عبور زائران در خیابان فدائیان اسلام برپا شده است؛ فضایی که با جانمایی گیت مرزی، صدور و مهر گذرنامه‌های نمادین، استقرار موکب‌های عراقی و اجرای برنامه‌های قرآنی و فرهنگی، حال‌وهوای مسیر نجف تا کربلا را برای زائران تداعی می‌کند.

به گزارش شهر، آتش‌نشانی تهران با استقرار تجهیزات مه‌پاش در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی پایتخت، برای خنک‌سازی و خدمت‌رسانی به زائران جامانده کربلا اقدام کرده است.