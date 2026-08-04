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بررسی ایمنی مسیر و خدمات‌رسانی به زائران اربعین

بررسی ایمنی مسیر و خدمات‌رسانی به زائران اربعین
کد خبر : 1822254
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رئیس پلیس راه راهور فراجا به همراه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، استاندار ایلام و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از محور مهران به دهلران بازدید و آخرین وضعیت زیرساخت‌های مسیر، تردد خودروهای زائران اربعین حسینی و خدمات موکب‌های بین راهی را بررسی کردند.

به گزارش ایلنا، در آستانه برگزاری مراسم اربعین حسینی، سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا با همراهی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، استاندار ایلام و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از محور مهران به دهلران در استان ایلام بازدید کردند.

در این بازدید، وضعیت زیرساخت‌های جاده‌ای، شرایط تردد خودروهای زائران اربعین حسینی و اقدامات انجام‌شده برای افزایش ایمنی و روان‌سازی عبور و مرور در این محور مورد بررسی قرار گرفت.

مسئولان حاضر همچنین از موکب‌های مستقر در طول مسیر بازدید کردند؛ موکب‌هایی که با هدف ارائه خدمات رفاهی، پذیرایی و ایجاد ایستگاه‌های خواب‌زدایی برای زائران و رانندگان فعال بوده و در مسیر تردد زائران اربعین حسینی مشغول خدمت‌رسانی هستند.

در این بازدید بر ضرورت آماده‌سازی کامل محورهای مواصلاتی، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتقای ایمنی جاده‌ها و استمرار خدمات‌رسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی تأکید شد.

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