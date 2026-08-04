به گزارش ایلنا، در آستانه برگزاری مراسم اربعین حسینی، سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا با همراهی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، استاندار ایلام و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از محور مهران به دهلران در استان ایلام بازدید کردند.

در این بازدید، وضعیت زیرساخت‌های جاده‌ای، شرایط تردد خودروهای زائران اربعین حسینی و اقدامات انجام‌شده برای افزایش ایمنی و روان‌سازی عبور و مرور در این محور مورد بررسی قرار گرفت.

مسئولان حاضر همچنین از موکب‌های مستقر در طول مسیر بازدید کردند؛ موکب‌هایی که با هدف ارائه خدمات رفاهی، پذیرایی و ایجاد ایستگاه‌های خواب‌زدایی برای زائران و رانندگان فعال بوده و در مسیر تردد زائران اربعین حسینی مشغول خدمت‌رسانی هستند.

در این بازدید بر ضرورت آماده‌سازی کامل محورهای مواصلاتی، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتقای ایمنی جاده‌ها و استمرار خدمات‌رسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی تأکید شد.

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