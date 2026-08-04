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هیئات دانشجویی در اربعین راهی مقتل رهبر شهید شدند

هیئات دانشجویی در اربعین راهی مقتل رهبر شهید شدند
کد خبر : 1822252
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هیئات دانشجویی همزمان با ایام سوگواری اربعین با حضور در مقتل رهبر شهید به اقامه عزا پرداختند.

به گزارش ایلنا، همزمان با ایام سوگواری اربعین، کاروان هیئات دانشجویی طبق سنت هرساله از مسجد دانشگاه تهران حرکت خود را آغاز کرد و در قالب دسته‌های عزاداری راهی مقتل رهبر شهید شد.

هیئات دانشجویی با حضور در مسجد دانشگاه تهران، پس از برگزاری مراسم عزاداری، در قالب دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی به سمت مقتل رهبر شهید حرکت کردند.

این آیین هر ساله با حضور دانشجویان در محضر رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شد، اما اکنون در مقتل رهبر شهید، یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.

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