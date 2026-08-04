به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مبنای برنامه‌ریزی و توزیع اعتبارات باید پروژه‌های اولویت‌داری باشد که در جریان سفر‌های شهرستانی، با حضور فرمانداران، دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی به‌صورت میدانی بررسی و درباره ضرورت اجرای آنها اجماع حاصل شده است.

وی سفر‌های شهرستانی را یکی از واقعی‌ترین و عملیاتی‌ترین الگو‌های شناسایی مسائل و نیاز‌های توسعه‌ای استان دانست و افزود: در این سفرها، وضعیت پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، بهداشت و درمان، آب و فاضلاب، ورزش، فرهنگ و زیرساخت‌های عمومی به‌طور دقیق بررسی و اولویت‌های هر منطقه مشخص می‌شود.

استاندار تهران با انتقاد از پراکندگی اعتبارات میان طرح‌های متعدد تصریح کرد: تخصیص مبالغ محدود به پروژه‌های مختلف، بدون آنکه امکان تکمیل یا بهره‌برداری از آنها فراهم شود، به توسعه شهرستان‌ها منجر نخواهد شد و خرد کردن منابع، علاوه بر هدررفت ظرفیت‌های مالی، روند اجرای طرح‌ها را طولانی و اثربخشی اعتبارات را کاهش می‌دهد.

معتمدیان ادامه داد: مردم باید نتیجه تصمیمات شورای برنامه‌ریزی و تخصیص منابع را در قالب افتتاح مدرسه، کتابخانه، مجموعه ورزشی، مرکز بهداشتی یا تکمیل زیرساخت‌های آب و فاضلاب مشاهده کنند و زمانی می‌توان از اثربخشی اعتبارات سخن گفت که یک پروژه در بازه زمانی مشخص به بهره‌برداری برسد و خدمات آن در اختیار مردم قرار گیرد.

وی بر ضرورت عبور از برنامه‌ریزی صرفاً آماری و حرکت به سمت برنامه‌ریزی عملیاتی تأکید کرد و گفت: شاخص‌های کلان، جمعیتی و توسعه‌ای در تعیین سهم شهرستان‌ها اهمیت دارد، اما در مرحله تخصیص باید وضعیت واقعی پروژه، میزان پیشرفت، اعتبار مورد نیاز، زمان تکمیل و آثار اجتماعی و عمرانی آن مورد توجه قرار گیرد.

استاندار تهران با اشاره به مفهوم هزینه فرصت در نظام برنامه‌ریزی افزود: طولانی‌شدن اجرای یک پروژه، علاوه بر افزایش هزینه‌های آن، مردم را برای سال‌ها از خدمات مورد نیاز محروم می‌کند؛ بنابراین باید پیش از تخصیص اعتبار مشخص شود که هر طرح با چه میزان منابع و در چه مدت به نتیجه می‌رسد و آیا تأمین اعتبار آن در مقایسه با سایر پروژه‌ها توجیه عملیاتی دارد یا خیر.

معتمدیان عدالت در توزیع منابع را متفاوت از تقسیم مساوی اعتبارات دانست و اظهار کرد: میزان عقب‌ماندگی، جمعیت، سطح برخورداری از زیرساخت‌ها، نیاز‌های نقطه‌ای و اولویت‌های توسعه‌ای شهرستان‌ها باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود تا منابع به سمت مناطقی هدایت شود که با کمبود‌های جدی‌تری مواجه هستند.

وی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را از اولویت‌های اصلی استان برشمرد و افزود: در مناطقی که سرانه‌های آموزشی، بهداشتی، ورزشی یا فرهنگی پایین‌تر از سطح مورد نیاز است، در کنار تکمیل طرح‌های موجود، آغاز پروژه‌های جدید نیز باید بر پایه مطالعات دقیق، ضرورت‌های واقعی و امکان تأمین منابع انجام شود.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: نیاز شهرستان‌ها یکسان نیست؛ ممکن است یک منطقه به چندین مدرسه یا مرکز بهداشتی جدید نیاز داشته باشد و منطقه‌ای دیگر با کمبود متفاوتی مواجه باشد. ازاین‌رو، تصمیم‌گیری باید بر اساس داده‌های واقعی، بررسی‌های میدانی و شناخت دقیق از شرایط هر شهرستان صورت گیرد.

معتمدیان از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خواست با همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی، فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی، پروژه‌های شهرستان‌ها را بر اساس میزان پیشرفت، اعتبار مورد نیاز، زمان بهره‌برداری و تأثیر آنها بر رفع عقب‌ماندگی‌های منطقه‌ای ارزیابی و اولویت‌بندی کند.

وی در پایان تأکید کرد: منابع محدود استان باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن جلوگیری از انحراف از مصوبات و پراکندگی اعتبارات، طرح‌های مؤثر و اولویت‌دار با سرعت بیشتری تکمیل شوند و نتیجه برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت ملموس در زندگی مردم و توسعه متوازن شهرستان‌ها نمایان شود.

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