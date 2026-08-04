ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال کشور
جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محورهای چالوس، آزادراه تهران ـ شمال و بخشی از محور هراز خبر داد و گفت: در حال حاضر تمامی محورهای منتهی به مرزهای اربعینی از تردد روان برخوردار هستند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال و در محدوده حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه سنگین است.
وی افزود: در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، محدودههای تونل شماره 13 و تونلهای شماره 17 و 18 با ترافیک سنگین مواجه هستند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر جنوب به شمال و در محدودههای مشاء و آباسک ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورهای پرتردد کشور گفت: ترافیک در آزادراه کرج ـ قزوین، محدوده تالار المهدی، سنگین است، اما تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان جریان دارد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در مسیر شمال به جنوب محورهای چالوس، هراز و آزادراه تهران ـ شمال نیز تردد به صورت روان انجام میشود و تمامی محورهای شمالی در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت محورهای منتهی به مرزهای اربعینی گفت: خوشبختانه تردد در محورهای حمیل ـ سرابله ـ ایلام، ایلام ـ مرز مهران، بستان ـ مرز چذابه، پیرانشهر ـ مرز تمرچین، خرمشهر ـ مرز شلمچه، قصرشیرین ـ مرز خسروی و مریوان ـ مرز باشماق روان بوده و در حال حاضر گره ترافیکی در این مسیرها گزارش نشده است.
سرهنگ محبی همچنین از انسداد یکی از محورهای شریانی کشور خبر داد و گفت: محور بندرعباس ـ لار در محدوده کلمتعلی تا اطلاع بعدی مسدود است و رانندگان میتوانند از مسیر جایگزین کهورستان، منبع آب و بندرعباس برای تردد استفاده کنند.
وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها را از مبادی رسمی استعلام کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مدیریت زمان سفر و پرهیز از توقفهای غیرضروری در حاشیه راهها، سفری ایمن و بدون حادثه را برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند.