«محمد سلیمی» رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌وپرورش، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت دانش آموزان مدارس ایرانی در امارات برای سال تحصیلی جدید اظهار کرد: سه روز پس از آغاز جنگ، سازمان دانش و توسعه انسانی امارات (KHDA)، در ایمیلی به مدیران مدارس، لغو مجوز مدارس ایرانی در این کشور را اعلام کرد و دو هفته فرصت داد تا پرونده‌های دانش‌آموزان تحویل و آنان از مدارس خارج شوند.

وی افزود: این اقدام با اعتراض کتبی وزارت آموزش‌وپرورش ایران مواجه شد؛ چراکه به اعتقاد ما، لغو مجوز مدارس در میانه سال تحصیلی، تضمین تداوم آموزش و حق بنیادین کودکان برای تحصیل را نادیده می‌گرفت. این اعتراض از طریق مدیران مدارس ایرانی نیز در جلسه‌ای با مسئولان مربوطه مطرح شد، اما در نهایت KHDA اعلام کرد که تصمیم در سطحی بالاتر اتخاذ شده و قابل تجدیدنظر نیست.

سلیمی ادامه داد: لغو مجوز مدرسه، عملاً به معنای احتمال پلمب آن بود و بیم آن می‌رفت که در ادامه، دسترسی به اسناد و مدارک دانش‌آموزان نیز دشوار شود. به همین دلیل، نخست پرونده‌ها به محیط‌های امن منتقل شد و سپس برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان تصمیم‌گیری کردیم.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌وپرورش تصریح کرد: بخشی از دانش‌آموزان به ایران بازگشتند، تعدادی به کشورهای دیگری که مدارس ایرانی در آن‌ها فعال بود مراجعه کردند و گروهی نیز ناچار به ماندن در امارات بودند. برای دانش‌آموزانِ باقی‌مانده در امارات، آموزش به‌صورت غیرحضوری ادامه یافت.

وی گفت: با توجه به شرایط جنگ و قطعی اینترنت، مسئولیت برگزاری آموزش غیرحضوری این دانش‌آموزان به مدارس ایرانی در ترکیه واگذار شد. دانش‌آموزان پایه اول تا دوازدهم تا پایان اردیبهشت‌ماه در کلاس‌های غیرحضوری شرکت کردند و فرآیند آموزشی آنان تکمیل شد.

سلیمی با اشاره به برگزاری امتحانات افزود: با اخذ مجوز برای آزمون‌های داخلی، امتحانات دانش‌آموزان نیز به‌صورت برخط برگزار شد و توانستیم فرآیند فارغ‌التحصیلی آنان را تکمیل کنیم. کارنامه‌ها آماده است و دانش‌آموزانی که قصد بازگشت به ایران دارند، می‌توانند پس از امضای کارنامه در مرکز امور بین‌الملل، مدارک خود را دریافت کنند. دانش آموزانی که همچنان در امارات مانده اند، امسال فارغ‌التحصیلی برای آن‌ها ثبت می‌شود، اما برای سال آینده با توجه به شرایط تصمیم گیری خواهد شد.

وی درباره ادامه تحصیل دانش‌آموزانی که از مدارس غیرایرانی خارج از کشور به ایران بازمی‌گردند، توضیح داد: دانش‌آموزانی که قصد ثبت‌نام در مدارس بین‌الملل داخل کشور را دارند، می‌توانند در مدارس بین‌الملل دولتی یا غیردولتی ثبت‌نام کنند. اما اگر بخواهند وارد مدارس عادی کشور شوند، روند ارزشیابی مدارک آنان انجام خواهد شد.

سلیمی بیان کرد: این دانش‌آموزان تا پایه نهم باید مدارک خود را به ادارات کل آموزش‌وپرورش ارائه کنند تا در سامانه «سیدا»، براساس سن، سوابق و پرونده تحصیلی‌شان ارزشیابی و در پایه مناسب ثبت‌نام شوند. دانش‌آموزان پایه‌های دهم تا دوازدهم نیز باید مدارک و مستندات خود را به مرکز امور بین‌الملل ارائه دهند تا در کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی بررسی شود.

وی افزود: نوع نظام آموزشی محل تحصیل دانش‌آموزان، از جمله مدارس انگلیسی، هندی، پاکستانی، فیلیپینی یا نظام‌هایی مانند IB، در فرآیند ارزشیابی مدارک مؤثر است و پس از بررسی، دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل به مدارس دولتی معرفی می‌شوند.

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