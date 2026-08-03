رئیس سازمان هواشناسی:
دمای عراق در روز اربعین حدود ۴۷ درجه خواهد بود/ زائران ملاحظات سلامتی را جدی بگیرند
رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به اینکه دمای هوا در عراق همزمان با روز اربعین حدود ۴۷ درجه سانتیگراد خواهد بود، از زائران خواست با رعایت توصیههای بهداشتی و ملاحظات سلامتی، از گرمازدگی پیشگیری کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور، در برنامه «صف اول» شبکه خبر سیما با بیان اینکه از هفته پایانی تیرماه تا حدود ۱۰ روز نخست مرداد، گرمترین روزهای سال را سپری میکنیم، اظهار کرد: معمولاً دمای هوای عراق از ایران بیشتر است، اما مرزهای غربی کشور، بهویژه مهران و خسروی، شرایط دمایی مشابهی با عراق دارند.
وی ادامه داد: در هفته جاری، امواج گرمایی از روی عراق عبور میکنند و دمای هوا در برخی شهرهای این کشور به ۵۰ درجه سانتیگراد نیز میرسد، اما از روز سهشنبه، همزمان با اربعین حسینی، حدود سه درجه از دما کاسته خواهد شد. با این حال، دمای ۴۷ درجه نیز بسیار بالا است و لازم است مردم ملاحظات سلامتی را بهطور جدی رعایت کنند.
رئیس سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه دستگاههای امدادی، بهداشتی و درمانی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اطلاعرسانی لازم را درباره شرایط گرمای هوا و حفظ سلامت زائران انجام میدهند، گفت: مرزهای غربی و جنوبغربی کشور از جمله خسروی، مهران، شلمچه و چذابه دمای بالاتری دارند و دمای هوا در این مناطق بهطور حتم بیش از ۴۵ درجه خواهد بود. در مقابل، مرزهای باشماق و تمرچین به دلیل شرایط کوهستانی، حدود ۱۰ درجه خنکتر هستند.
تاجبخش تصریح کرد: ساعات بعدازظهر و شب برای پیادهروی مناسبتر است و زائران بهتر است در این بازه زمانی تردد کنند تا احتمال گرمازدگی کاهش یابد. در برخی مناطق غبار محلی وجود دارد، اما تاکنون طوفان گرد و خاک گزارش نشده است. هر سال پیشبینیهای پنجروزه ویژه اربعین تهیه و در اختیار ستاد اربعین قرار میگیرد. همچنین بازوی اطلاعرسانی سازمان هواشناسی در پیامرسان «بله» راهاندازی شده و آخرین پیشبینیها از این طریق منتشر میشود. اطلاعات هواشناسی از طریق نمایشگرهای مستقر در پایانههای هوایی، زمینی و مرزی نیز در اختیار زائران قرار میگیرد و سایت سازمان هواشناسی و نرمافزار «هوای اربعین» نیز بهصورت مستمر وضعیت جوی را اطلاعرسانی میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت آبوهوای مشهد در روزهای پایانی ماه صفر که این شهر میزبان شمار زیادی از زائران است، اظهار کرد: تا آن زمان از اوج گرمای هوا عبور خواهیم کرد. همچنین بارش قابل توجهی برای این بازه زمانی پیشبینی نمیشود، هرچند احتمال وزش باد وجود دارد.
رئیس سازمان هواشناسی کشور تأکید کرد: مهمترین عامل جوی که میتواند سفر زائران را تحت تأثیر قرار دهد، دمای بالای هوا است. تلاش میکنیم در صورت احتمال وقوع هرگونه پدیده جوی، در کوتاهترین زمان ممکن اطلاعرسانی لازم انجام شود تا دستگاههای مسئول بتوانند مدیریت مناسبی در حوزه حملونقل و خدماترسانی داشته باشند.
تاجبخش در پایان با اشاره به شهادت دو تن از کارکنان سازمان هواشناسی در استانهای بوشهر و سیستان و بلوچستان در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان، گفت: در این حملات، دو رادار مهم هواشناسی در این استانها بهطور کامل از مدار عملیات خارج شدند. همچنین حدود ۵۰ ایستگاه هواشناسی در سراسر کشور آسیب دید و ساختمان ستاد سازمان هواشناسی و مرکز علوم جوی نیز خسارت جدی دید، اما با وجود این شرایط، تلاش کردیم خدمترسانی بدون وقفه ادامه یابد تا مدیریت وضعیت جوی کشور با اختلال مواجه نشود.