به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، نامدار عبدالهیان، معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به جدیت بنیاد جهت رساندن لایحه اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگری به سرانجام، اظهار کرد: پس از اتمام کار بنیاد شهید و امور ایثارگران و ارسال لایحه به دولت، پیگیری‌های لازم برای تسریع در روند بررسی کارشناسی در کمیسیون مربوطه را با جدیت دنبال خواهیم کرد تا لایحه هرچه سریع‌تر برای طی مراحل قانونی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وی ضمن اشاره به لایحه بر اساس بند «ت» ماده 31 قانون برنامه هفتم پیشرفت و با توجه به رایزنی‌های انجام‌شده افزود: رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت ضمن استقبال از روند بررسی این لایحه به جهت ارج نهادن به خدمات شایسته جامعه هدف در طول جنگ‌های تحمیلی، خبر از مساعدت ویژه برای بررسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن را دادند که جا دارد به جهت نگاه ویژه و مثبت ایشان به موضوع، کمال تشکر را داشته باشم.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر اینکه «جامعه هدف، ولی نعمت بنیاد است»، اعلام کرد: بنیاد تمامی تلاش خود را برای تعیین تکلیف نهایی لایحه و ارسال آن به هیأت دولت جهت تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی به کار خواهد گرفت.

عبدالهیان با تأکید بر حقوق قانونی ایثارگران اظهار داشت: ما به جامعه هدف اطمینان می‌دهیم که خدمات و حقوق آنان بدون هیچ‌گونه منت یا تعارضی، با کمال افتخار و به عنوان یک حق قانونی پیگیری خواهد شد. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و مسئولان مربوطه، با اهمیت بالا به این موضوع، به‌طور مستمر در پی تسهیل روند ارائه خدمات و نهایی‌سازی این لایحه هستند تا هرچه سریع‌تر به نتیجه مطلوب برسد.