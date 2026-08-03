گرمازدگی؛ علت بیشترین مراجعات زائران به مراکز درمانی
رئیس جمعیت هلالاحمر از ارائه چهار میلیون و ۳۹۳ هزار و ۷۹۴ خدمت درمانی، بهداشتی و امدادی به زائران اربعین در عراق از ابتدای ماه صفر تاکنون خبر داد و گفت: بیشترین مراجعات زائران به مراکز درمانی مربوط به گرمازدگی بوده است.
به گزارش ایلنا از جمعیت هلالاحمر، پیرحسین کولیوند اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون، چهار میلیون و ۳۹۳ هزار و ۷۹۴ خدمت درمانی، بهداشتی و امدادی توسط نیروهای داوطلب، پزشکان، پرستاران، امدادگران و نجاتگران هلالاحمر در پایگاههای امدادی، درمانگاهها، کلینیکهای تخصصی و مواکب درمانی در عراق به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شده است.
وی با بیان اینکه خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) افتخاری برای خانواده بزرگ هلالاحمر است، افزود: خدمات ارائهشده تنها به درمان بیماران محدود نیست و مجموعهای از اقدامات تخصصی در حوزههای درمان، بهداشت، پیشگیری، آموزش، مراقبتهای سلامت، انتقال بیماران و مدیریت مخاطرات سلامت را در بر میگیرد.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به اجرای طرح «طبیب دوّار» گفت: در قالب این طرح، تیمهای سیار پزشکی و درمانی با حضور در مسیرهای پرتردد پیادهروی اربعین، خدماتی از جمله معاینه، درمان سرپایی، پایش علائم حیاتی، توزیع دارو و رسیدگی فوری به بیماران را در محل ارائه میکنند که این اقدام موجب شناسایی و درمان سریع بسیاری از مشکلات جسمی زائران و کاهش ارجاع غیرضروری به مراکز درمانی شده است.
کولیوند، اقدامات بهداشتی را از مهمترین محورهای عملیات اربعین برشمرد و افزود: تیمهای بهداشت محیط بهطور مستمر بر نحوه تهیه و توزیع مواد غذایی، کیفیت آب آشامیدنی و شرایط بهداشتی مواکب نظارت دارند و آموزشهای لازم نیز به خادمان و زائران ارائه میشود.
وی با اشاره به پایش مستمر بیماریهای واگیر در مراکز درمانی هلالاحمر تصریح کرد: تاکنون هیچ مورد نگرانکنندهای از بیماریهای واگیردار در میان زائران ایرانی گزارش نشده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر درباره بیشترین علل مراجعه زائران به مراکز درمانی نیز گفت: گرمازدگی در صدر مراجعات قرار دارد و پس از آن بیماریهای تنفسی و اسکلتی ـ عضلانی بیشترین موارد مراجعه را تشکیل میدهد.
کولیوند افزود: تاکنون ۹۱۸ نفر از زائران برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز بیمارستانی منتقل شدهاند که بیش از ۸۵ درصد آنان پس از درمان ترخیص شدهاند و وضعیت عمومی سایر بیماران نیز رضایتبخش و رو به بهبود است.
وی با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی و درمانی هلالاحمر تأکید کرد: خدمترسانی این جمعیت تا زمان بازگشت آخرین زائر ایرانی از عراق ادامه خواهد داشت و همه ظرفیتهای امدادی، درمانی، بهداشتی و پشتیبانی هلالاحمر در خدمت زائران اربعین خواهد بود.