به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج وزیارت در دیدار با مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات در عراق ، آخرین روند خدمت‌رسانی به زائران اربعین و برنامه‌های مشترک دو مجموعه برای ارتقای خدمات در سال‌های آینده را بررسی کردند.

در این نشست، بر توسعه همکاری‌های مشترک میان سازمان حج و زیارت و ستاد بازسازی عتبات عالیات تأکید و اعلام شد در برنامه‌ریزی‌های اربعین سال آینده، اتصال سامانه‌های دو مجموعه و تبادل برخط اطلاعات در دستور کار قرار دارد تا هماهنگی‌ها و کیفیت خدمات‌رسانی به زائران بیش از پیش ارتقا یابد.

سازمان حج و زیارت مسئولیت ثبت‌نام و اعزام زائران، نظارت بر خدمات بیمه‌ای، ارائه خدمات راهنمایی زائران و رسیدگی به امور گمشدگان را بر عهده دارد و ستاد بازسازی عتبات عالیات نیز مسئول ساماندهی و پشتیبانی مواکب است.

اتصال سامانه‌های دو مجموعه، زمینه هم‌افزایی اطلاعات، مدیریت یکپارچه‌تر خدمات و تسهیل ارائه خدمات به زائران را فراهم خواهد کرد.

در ادامه این نشست، مسئولان ستاد بازسازی عتبات گزارشی از روند فعالیت مواکب ارائه کردند و اعلام شد تاکنون یک‌هزار و ۷۸۳ موکب در عراق در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند و این خدمات تا پایان عملیات اربعین ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، مواکب با فراهم کردن اسکان بانوان و آقایان، طبخ و توزیع صبحانه، ناهار و شام، توزیع آب آشامیدنی، آب معدنی و سایر خدمات رفاهی، نقش مهمی در خدمت‌رسانی به زائران ایفا کرده‌اند.

رئیس سازمان حج و زیارت در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های ستاد بازسازی عتبات و خادمان مواکب اظهار کرد: ظرفیت عظیم مردمی مواکب ایرانی و عراقی نقش مؤثری در رفاه و آرامش زائران داشته و جلوه‌ای ارزشمند از مشارکت مردمی در خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.

رشیدیان با اشاره به ابعاد فرهنگی راهپیمایی اربعین افزود: اربعین ظرفیت عظیمی برای تقویت وحدت، همدلی و مودت میان مسلمانان است و این اجتماع بزرگ، نقشه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان را خنثی می‌کند.

وی همچنین از همکاری سازمان حج و زیارت با ستاد بازسازی عتبات در حوزه پشتیبانی خبر داد و گفت: ظرفیت آشپزخانه ابوتراب برای طبخ غذای زائران در اختیار ستاد بازسازی عتبات قرار گرفته تا روند خدمت‌رسانی با کیفیت مطلوب ادامه یابد.

در این دیدار، مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات نیز از همکاری و خدمات سازمان حج و زیارت در حوزه ثبت‌نام، اعزام، نظارت بر خدمات، راهنمایی زائران و امور گمشدگان قدردانی کردند.

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