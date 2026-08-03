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افزایش دمای تهران در دو روز آینده

افزایش دمای تهران در دو روز آینده
کد خبر : 1822055
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اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش نسبی دما طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۱۳ تا ۱۴ مرداد) خبر داد.

به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

 از بعد از ظهر امروز تا سه شنبه (۱۲ تا ۱۳ مردادماه) در بعضی ساعت‌ها رشد ابر، در برخی مناطق به‌ویژه در نیمه شمالی گاهی رگبار پراکنده و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی مورد انتظار خواهد بود.

طی پنج روز آینده در بعضی ساعت‌ها به‌ویژه در مناطق جنوبی و ارتفاعات استان، افزایش وزش باد با احتمال وزش باد شدید، در مناطق جنوبی گاهی همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.

امروز کاهش نسبی دما و روزهای سه شنبه و چهارشنبه افزایش نسبی دما مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۱۳ مردادماه) صاف تا کمی ابری از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد و طی ‌چهارشنبه (۱۴ مردادماه) صاف از بعد از ظهر وزش باد با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

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