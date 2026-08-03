به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان با اشاره به تمهیدات گسترده این سازمان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (ع)، اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات مطلوب به زائران و عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی‌های گسترده‌ای با همکاری مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران انجام شده و دستورالعمل اجرایی عملیات نظافت و پاکیزه‌سازی به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شده است. همچنین محور پیاده‌روی از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در قالب سه پهنه عملیاتی سازماندهی شده تا خدمات‌رسانی با حداکثر کیفیت و سرعت انجام شود.

وی افزود: عملیات آماده‌سازی از روزهای منتهی به اربعین آغاز شده و شامل رفت‌وروب، شست‌وشوی معابر، پاکسازی محیطی، طعمه‌گذاری و اجرای برنامه‌های کنترل حیوانات شهری بوده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ماشین‌آلات خدماتی از ساعت ۲۱ امشب پیش از مراسم در محورهای تعیین‌شده مستقر خواهند شد و نیروهای اجرایی نیز از ساعت ۵:۳۰ بامداد فردا سه‌شنبه ۱۳ مردادماه همزمان با آغاز مراسم پیاده روی اربعین، عملیات مستمر نظافت، جمع‌آوری پسماند و شست‌وشوی مسیر را تا پایان مراسم و انجام پاکسازی نهایی ادامه خواهند داد تا شهر در کوتاه‌ترین زمان ممکن در شرایط مطلوب به شهروندان تحویل شود.

قضاتلو با بیان اینکه در این عملیات ۴ هزار و ۲۰۰ نفر نیروی انسانی و ۴۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات خدماتی به کار گرفته می شود، تصریح کرد: ۵۰ نفر از مدیران ارشد و تیم‌های نظارتی سازمان با لباس‌های متحدالشکل بر روند اجرای عملیات نظارت مستمر دارند و نیروهای خدمات شهری نیز با تجهیزات کامل انفرادی در مسیرهای تعیین‌شده مشغول خدمت‌رسانی خواهند بود. همچنین ۳۳۰ نفر از کارگران نوماند، مسئولیت تفکیک پسماندهای خشک از مبدأ را بر عهده دارند تا مدیریت پسماند در کنار حفظ پاکیزگی محیط، با رویکرد زیست‌محیطی نیز دنبال شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در این عملیات، ۸۴ دستگاه واترجت برای مه‌پاشی، ۹۰ دستگاه کامیونت جمع‌آوری و حمل پسماند، ۳۱ دستگاه جاروب مکانیزه، ۳۲ دستگاه تانکر آب و ۱۶۵ دستگاه وانت نوماند به همراه ۶ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم کیسه زباله در اختیار مناطق قرار گرفته است. همچنین منطقه ۹ شهرداری تهران نیز همسو با این طرح، مسئولیت ارائه خدمات شهری به زائران در میدان آزادی را بر عهده دارد.

وی همچنین از برگزاری موکب سازمان مدیریت پسماند در مسیر راهپیمایی اربعین خبر داد و افزود: این موکب فرهنگی با هدف اطلاع رسانی و فرهنگسازی در حوزه تفکیک پسماندهای خشک و تر از یکدیگر، ضرورت رعایت اصول زیست محیطی در مدیریت پسماند و معرفی سامانه نوماند به عزاداران همچنین نحوه استفاده از آن، برپا می شود. در این غرفه علاوه بر بازی و سرگرمی های آموزشی برای کودکان، از مهمانان و زائران نیز پذیرایی خواهد شد.

وی در پایان، با تأکید بر نظارت مستمر بر عملیات پاکیزه سازی، هماهنگی کامل و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های اجرایی مدیریت شهری در برگزاری مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی (ع)، یادآور شد: ما در تلاشیم تا خدمات‌رسانی به زائران و شهروندان در بالاترین سطح کیفی و در شأن این آیین معنوی انجام شود.