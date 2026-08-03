خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری اعضای باند کلاهبرداری ۲ هزار میلیاردی در تهران

دستگیری اعضای باند کلاهبرداری ۲ هزار میلیاردی در تهران
کد خبر : 1822000
لینک کوتاه کپی شد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان با شناسایی ترفندهای پیچیده یک باند سازمان‌یافته، ۵ نفر از اعضای این گروه کلاهبردار ۲ هزار میلیارد ریالی را دستگیر کردند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ"حجت متقی" در تشریح این خبر اظهار داشت: پلیس آگاهی یکی از شهرستان‌های استان تهران موفق شد با شناسایی و متلاشی کردن یک باند سازمان‌یافته کلاهبرداری، به مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال از اموال کشاورزان که توسط این گروه تصاحب شده بود، دست یابد.

وی افزود: این عملیات پس از ارجاع پرونده‌های متعددی با موضوع کلاهبرداری به پلیس آگاهی آغاز شد ؛ شاکیان در اظهارات خود بیان داشتند که از طریق آگهی در سایت‌های معتبر و شناخته‌شده، با شرکتی آشنا شده و مسئولان این شرکت با استفاده از فریب و نیرنگ، اقدام به خرید محصولات کشاورزی آنان کردند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: برای اطمینان خاطر خریداران، چک‌های صیادی ارائه دادند که پس از بررسی مشخص شد این چک‌ها هیچ‌گونه پشتوانه‌ای نداشته و صرفاً ابزاری برای فریب بوده‌اند که با توجه به حساسیت موضوع و حجم بالای خسارات، پلیس آگاهی با هماهنگی‌های قضایی و اجرای عملیات‌های گسترده اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری ۵ عضو این باند شد.

سرهنگ متقی تصریح کرد: در بازجویی‌های تخصصی، متهمان به ارتکاب این جرائم اقرار کردند. بر اساس اظهارات آن‌ها، سرکرده این باند که دارای عنوان «وکیل پایه یک دادگستری تهران»است، با بهره‌گیری از تخصص حقوقی و ترفندهای خاص، افرادی را برای ثبت شرکت‌های صوری به خدمت گرفت. این باند برای جلب اعتماد قربانیان، دو دستگاه سوله را اجاره کرده و دفتر مدیریتی راه انداخت تا محیطی رسمی و معتبر را شبیه‌سازی کند.

وی خاطرنشان کرد: ترفند این باند به گونه‌ای بود که پس از تخلیه محصولات در سوله‌ها، فروشندگان را برای پذیرایی ویژه به ویلاهای اجاره‌ای منتقل می‌کردند تا در فضای آرام و صمیمی، آن‌ها را به ارائه محصولات بیشتر و فروش گسترده‌تر ترغیب نمایند. پس از جمع‌آوری حجم انبوهی از محصولات کشاورزی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد ریال، متهمان شرکت را جمع‌آوری کرده و اموال را به مکان‌های نامعلوم منتقل کردند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: در نهایت، تمامی اعضای این باند در عملیاتی دقیق دستگیر شده و با قرار ممنوعیت رفت و آمد، به زندان منتقل شدند. پلیس آگاهی هشدار می‌دهد که در معاملات تجاری و کشاورزی، اعتمادسازان صوری و ارائه چک‌های صیادی بدون احراز پشتوانه بانکی، می‌تواند نشانه‌ای از کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل