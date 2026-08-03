وی با بیان اینکه بیش از یک دهه از آخرین پیمایش کشوری سلامت دهان و دندان که در سال ۱۳۹۵ انجام شده، می‌گذرد، اجرای پیمایش جدید را برای تعیین وضعیت موجود، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان و طراحی مداخلات مؤثر در حوزه سلامت دهان و دندان ضروری دانست.

وزیر بهداشت تأکید کرد: نتایج این پیمایش نقش مهمی در ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی برای اجرای مؤثرتر برنامه‌های پیشگیرانه خواهد داشت.

ظفرقندی در پایان از دکتر کاظمی، وزیر آموزش و پرورش خواست با فراهم کردن تمهیدات لازم، زمینه اجرای این پیمایش در مدارس سراسر کشور را فراهم کند.