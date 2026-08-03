موادفروشی یک زوج در پوشش فعالیت خانوادگی
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از دستگیری یک زوج قاچاقچی مواد مخدر خبر داد و گفت: این افراد که در پوشش فعالیت خانوادگی اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر میکردند، دستگیر و ۱۸ کیلوگرم حشیش از مخفیگاه آنان کشف شد.
به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی پلیس تهران بزرگ، سرهنگ علی عسگری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشها و شکایات مردمی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه فروش و توزیع مواد مخدر در یکی از مناطق جنوبی تهران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، دریافتند یک زوج جوان از قاچاقچیان سابقهدار مواد مخدر بوده و با مراجعه به استانهای شرقی کشور، اقدام به تهیه و انتقال مواد مخدر به تهران میکنند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: در ادامه بررسیها، مخفیگاه متهمان در یک واحد مسکونی در جنوب تهران شناسایی و موضوع برای اخذ دستور قضایی به مرجع مربوطه اعلام شد.
سرهنگ عسگری تصریح کرد: مأموران پس از اطمینان از حضور متهمان در محل، طی عملیاتی غافلگیرانه و با رعایت موازین قانونی وارد مخفیگاه آنان شده و هر دو نفر را دستگیر کردند.
وی گفت: در بازرسی از محل، ۱۸ کیلوگرم حشیش کشف و ضبط شد و متهمان پس از انتقال به پلیس مبارزه با مواد مخدر و انجام تحقیقات تکمیلی، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ تأکید کرد: برخورد با سوداگران مرگ و شبکههای تهیه و توزیع مواد مخدر با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.