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موادفروشی یک زوج در پوشش فعالیت خانوادگی

موادفروشی یک زوج در پوشش فعالیت خانوادگی
کد خبر : 1821960
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از دستگیری یک زوج قاچاقچی مواد مخدر خبر داد و گفت: این افراد که در پوشش فعالیت خانوادگی اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر می‌کردند، دستگیر و ۱۸ کیلوگرم حشیش از مخفیگاه آنان کشف شد.

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی پلیس تهران بزرگ، سرهنگ علی عسگری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه فروش و توزیع مواد مخدر در یکی از مناطق جنوبی تهران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، دریافتند یک زوج جوان از قاچاقچیان سابقه‌دار مواد مخدر بوده و با مراجعه به استان‌های شرقی کشور، اقدام به تهیه و انتقال مواد مخدر به تهران می‌کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: در ادامه بررسی‌ها، مخفیگاه متهمان در یک واحد مسکونی در جنوب تهران شناسایی و موضوع برای اخذ دستور قضایی به مرجع مربوطه اعلام شد.

سرهنگ عسگری تصریح کرد: مأموران پس از اطمینان از حضور متهمان در محل، طی عملیاتی غافلگیرانه و با رعایت موازین قانونی وارد مخفیگاه آنان شده و هر دو نفر را دستگیر کردند.

وی گفت: در بازرسی از محل، ۱۸ کیلوگرم حشیش کشف و ضبط شد و متهمان پس از انتقال به پلیس مبارزه با مواد مخدر و انجام تحقیقات تکمیلی، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ تأکید کرد: برخورد با سوداگران مرگ و شبکه‌های تهیه و توزیع مواد مخدر با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

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