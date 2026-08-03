فراخوان جذب پزشکان داوطلب برای ارائه خدمات در شرایط جنگی هرمزگان
معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به شرایط ویژه و حساس ناشی از وضعیت جنگی استان هرمزگان، از پزشکان متخصص و عمومی واجد شرایط برای همکاری داوطلبانه در مراکز درمانی این استان دعوت کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت، این فراخوان در پی درخواست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و با هدف تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی استان منتشر شده است.
در این فراخوان، از پزشکان متخصص و عمومی داوطلب خواسته شده با اولویت رشتههای جراحی عمومی، کودکان، بیهوشی، زنان و زایمان، بیماریهای داخلی، جراحی مغز و اعصاب و طب اورژانس نسبت به ثبتنام از طریق لینک اعلامشده اقدام کنند.
همچنین تاکید شده است که پذیرفتهشدگان مشمول قانون برقراری عدالت آموزشی، تابع قوانین و مقررات مربوط به تعهدات خود خواهند بود.
معاونت درمان وزارت بهداشت از دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز ذیربط خواسته است این فراخوان را با قید فوریت اطلاعرسانی کرده و اقدامات لازم را برای معرفی و ثبتنام داوطلبان واجد شرایط انجام دهند.
برای مشاهده فراخوان اینجا کلیک کنید.