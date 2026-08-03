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تخصیص سهمیه طرح ترافیک و کارت‌بلیت خبرنگاران

تخصیص سهمیه طرح ترافیک و کارت‌بلیت خبرنگاران
کد خبر : 1821876
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تخصیص طرح ترافیک و کارت‌بلیت خبرنگاران در حال انجام و اعتبار کارت‌بلیت‌ها در سال جاری نامحدود است.

به گزارش ایلنا، آرش رسا ایزدی اظهار کرد: ثبت‌نام طرح ترافیک و کارت‌بلیت خبرنگاری سال ۱۴۰۵ از اواخر اسفندماه سال گذشته آغاز شد و تا نیمه اردیبهشت‌ماه ادامه داشت. متقاضیان نیز مطابق روال تعیین‌شده از سوی شهرداری تهران، با مراجعه به سامانه «شهرزاد» و بارگذاری مدارک مورد نیاز، درخواست خود را ثبت کردند.

وی افزود: در حال حاضر فرآیند تخصیص سهمیه طرح ترافیک و کارت‌بلیت خبرنگاران آغاز شده و این دو فرآیند به‌صورت هم‌زمان در حال انجام است. البته با توجه به مراحل اجرایی، تخصیص کارت‌بلیت‌ها نسبت به سهمیه طرح ترافیک زمان بیشتری خواهد برد.

معاون سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه تخصیص خدمات بر اساس سهمیه‌های تعیین‌شده انجام می‌شود، تصریح کرد: شهرداری تهران مطابق سهمیه مصوب، نسبت به فهرست‌های مورد تأیید مدیران رسانه‌ها، سهمیه طرح ترافیک یا کارت‌بلیت را به متقاضیان اختصاص خواهد داد.

رسا ایزدی درباره کارت‌بلیت خبرنگاران نیز گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، کارت‌بلیت خبرنگاران در سال ۱۴۰۵ به‌صورت نامحدود تعریف شده است. پس از ارسال پیامک به متقاضیان واجد شرایط و مورد تأیید، خبرنگاران می‌توانند با مراجعه به ایستگاه‌های منتخب مترو که از سوی شهرداری تهران اعلام می‌شود، نسبت به دریافت کارت جدید یا شارژ کارت‌بلیت خود اقدام کنند.

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