عامل قطع عضو شهروند در یافتآباد دستگیر شد
مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت از دستگیری فردی خبر داد که در جریان یک درگیری با استفاده از سلاح سرد، موجب قطع عضو یکی از شهروندان در محدوده شهرک ولیعصر شده بود.
بررسیهای اولیه نشان داد این درگیری به دلیل اختلاف شخصی و خصومت قبلی میان دو نفر رخ داده و در جریان آن، متهم با استفاده از یک قبضه قمه اقدام به حمله به طرف مقابل کرده که در پی این اقدام، انگشتان یکی از دستان شاکی قطع شده است.
پس از وقوع این حادثه، متهم بلافاصله از محل متواری شده و تحقیقات تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری وی آغاز شد.
مأموران پایگاه پنجم پلیس اطلاعات تهران با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و بهرهگیری از ظرفیتهای فنی پلیسی، موفق شدند هویت متهم را شناسایی و مخفیگاه وی را در محدوده یافتآباد تهران شناسایی کنند.
در ادامه، تیم عملیاتی پلیس با انجام هماهنگیهای لازم و در یک عملیات غافلگیرانه، متهم را در محل اختفا دستگیر و برای انجام تحقیقات به مقر انتظامی منتقل کردند.
متهم پس از مواجهه با مستندات موجود، به درگیری و استفاده از سلاح سرد اعتراف کرد و در اظهارات خود عنوان داشت در اختیار داشتن سلاح سرد باعث افزایش جسارت وی در ارتکاب این اقدام مجرمانه شده است.
پلیس اطلاعات تهران با تأکید بر برخورد قاطع با افراد شرور و برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی، اعلام کرد: حمل و استفاده از سلاح سرد غیرمتعارف میتواند زمینهساز وقوع جرائم خشن و آسیبهای جبرانناپذیر شود و پلیس با دارندگان اینگونه سلاحها و عوامل ایجاد ناامنی بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.
متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.