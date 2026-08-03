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تیراندازی در نزاع خانوادگی؛ شلیک به پای همسر

تیراندازی در نزاع خانوادگی؛ شلیک به پای همسر
کد خبر : 1821859
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مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که در پی اختلافات خانوادگی با استفاده از سلاح گرم اقدام به تهدید و تیراندازی به سمت همسر خود کرده بود.

به گزارش ایلنا، در پی اعلام وقوع یک فقره تیراندازی در جریان یک اختلاف خانوادگی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت.

بررسی‌های اولیه نشان داد متهم که مردی میانسال است، پس از بروز اختلافات خانوادگی و با در اختیار داشتن سلاح گرم، به محل سکونت خود مراجعه و با هدف تهدید و ایجاد رعب و وحشت اقدام به قدرت‌نمایی کرده است که در ادامه این اقدام مجرمانه، با شلیک گلوله موجب مجروح شدن همسر خود از ناحیه پا شد.

پس از وقوع این حادثه، متهم از محل متواری شد و تیم‌های تخصصی پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های فنی و رصد فعالیت‌های وی، موفق شدند مخفیگاه او را شناسایی کنند.

در ادامه، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند و در بازرسی از خودروی وی، سلاح مورد استفاده در تیراندازی کشف و ضبط شد.

پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع با دارندگان سلاح غیرمجاز و عاملان ایجاد ناامنی اعلام کرد: استفاده از سلاح گرم تحت هر عنوان و با هر انگیزه‌ای، اقدامی مجرمانه و تهدیدکننده امنیت شهروندان است و پلیس با افرادی که با رفتارهای خشونت‌آمیز آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.

متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

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