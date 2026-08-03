هر گریهای نشانه گرسنگی نیست؛ چطور زبان نوزادمان را بفهمیم؟
ک باور نادرست اما رایج در میان مادران وجود دارد که «هر گریهای از سوی نوزاد، نشانه گرسنگی است»؛ باور نادرستی که یکی از موانع اصلی در مدیریت صحیح تغذیه نوزادان میدانند.
«محسن رستگار» رئیس گروه سلامت نوزادان و کودکان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در یادداشتی نوشت: گریه نوزاد تنها ابزار ارتباطی او با جهان بیرون است و میتواند ناشی از خستگی، نیاز به آغوش، سرما، گرما، خیس بودن پوشک یا دردهای گوارشی باشد. پاسخدهی به تمامی این نشانهها صرفاً از طریق شیردهی، نه تنها مادر را دچار فرسودگی جسمی میکند، بلکه به دلیل بار اضافی بر سیستم گوارشی نوزاد، زمینهساز تشدید دردهای کولیکی و رفلاکس میشود؛ چالشی که لزوم آموزشهای پیش از زایمان را بیش از پیش نمایان میسازد.
رعایت وضعیت مناسب بدن نوزاد در آغوش مادر (پوزیشن صحیح) و همچنین حتمی بودن گرفتن آروغ پس از پایان تغذیه، دو رکن اساسی برای جلوگیری از نفخ، دلدرد و بیقراریهای بعدی کودک است.
آموزش این مهارتهای ساده به والدین، نه تنها کیفیت تغذیه نوزاد را تضمین میکند، بلکه از بسیاری از مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی به دلیل مشکلات گوارشی و بیخوابیهای شبانه نوزاد پیشگیری خواهد کرد.
شیرخشک؛ فرمولهای متنوع اما فاقد پویایی زیستی
اگرچه شیر خشک امروزه با تنوع بالایی در بازار عرضه میشوند، اما هرگز قادر به شبیهسازی ساختار بینظیر شیر مادر نیستند. شیر مادر یک بافت زنده، پویا و فعال است که ترکیب آن بر اساس سن نوزاد و حتی در هر وعده شیردهی تغییر میکند.
وجود سلولهای ایمنی و آنتیبادیهای فعال در شیر مادر، سیستم دفاعی نوزاد را به شدت تقویت کرده و او را در برابر انواع عفونتهای تنفسی و باکتریایی محافظت میکند؛ ویژگی منحصربهفردی که در هیچ شیر مصنوعی یافت نمیشود.
سد دفاعی در برابر موج بیماریهای غیرواگیر
یافتههای علمی نشان میدهند نوزادانی که از شیر مادر تغذیه میکنند، در بزرگسالی مقاومت بسیار بالاتری در برابر بیماریهای غیرواگیر دارند. شیر مادر احتمال ابتلا به چاقی، دیابت، فشار خون بالا، سکتههای قلبی و مغزی و همچنین بیماریهای خودایمنی نظیر اماس (MS)، لوپوس و بیماریهای روماتیسمی را به طور چشمگیری کاهش میدهد.
تماس پوست با پوست مادر و نوزاد را از نخستین لحظات تولد، حیاتی است، شیر مادر فقط یک ماده غذایی نیست، بلکه بستری برای انتقال عشق، امنیت و صمیمیت است. مقالات علمی اثبات کردهاند کودکانی که از شیر مادر استفاده می کنند، در آینده به شکل معناداری در برابر افسردگی و اختلالات خلقی ایمنتر هستند و از تعادل روانی بهتری برخوردار خواهند بود.