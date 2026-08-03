تمدید مهلت انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی
مهلت انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ تمدید شد.
به گزارش ایلنا، دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد: بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه، باتوجه به درخواستهای مکرر و در راستای تسهیل ارائه خدمات آموزشی به آن دسته از دانشجویانی که به دلیل عدم پرداخت شهریه و یا حضور در مراسم معنوی پیادهروی اربعین حسینی موفق به انجام انتخاب واحد نشدهاند، این بازه زمانی تا ۱۵ مرداد تمدید شد.
مراکز آموزشی میبایست نسبت به انتخاب واحد دانشجویان واجد شرایط در مهلت مقرر اقدام کنند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور، هیچگونه درخواستی در خصوص تمدید زمان یا انجام انتخاب واحد قابل پذیرش نخواهد بود.