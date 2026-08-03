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جانشین پلیس راه اعلام کرد:

ترافیک سنگین در ورودی‌های تهران

ترافیک سنگین در ورودی‌های تهران
کد خبر : 1821794
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جانشین پلیس راه فراجا از ترافیک سنگین در برخی آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر در آزادراه کرج–قزوین حدفاصل پل حصارک تا گلدشت، آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین در محدوده‌های وردآورد و بوستان جنگلی چیتگر، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه ساوه–تهران حدفاصل رضی‌آباد تا عوارضی تهران و همچنین در برخی مقاطع محور شهریار–تهران نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی تصریح کرد: محورهای چالوس و فیروزکوه در ارتفاعات با مه‌گرفتگی مواجه هستند و در برخی محورهای استان مازندران نیز پدیده مه‌گرفتگی گزارش شده است. سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی درباره آخرین وضعیت تردد در محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی نیز گفت: تردد در محورهای حمیل–سرابله–ایلام، ایلام–مرز مهران، بستان–مرز چذابه، پیرانشهر–مرز تمرچین، خرمشهر–مرز شلمچه، قصرشیرین–مرز خسروی و مریوان–مرز باشماق به صورت روان در جریان است.

جانشین پلیس راه فراجا در پایان خاطرنشان کرد: محور شریانی بندرعباس–لار در محدوده کلمتعلی همچنان مسدود است و رانندگان باید از مسیر جایگزین کهورستان–منبع آب–بندرعباس برای تردد استفاده کنند.

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