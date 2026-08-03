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لایه‌های تخصصی سامانه GIS حریم پایتخت تکمیل شد

لایه‌های تخصصی سامانه GIS حریم پایتخت تکمیل شد
کد خبر : 1821778
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مدیرکل حریم شهرداری تهران از تکمیل و بارگذاری مجموعه‌ای از لایه‌های راهبردی و تخصصی در سامانه جامع اطلاعات مکانی (GIS) خبر داد و گفت: با اضافه شدن لایه‌های حریم کیفی رودخانه‌ها و مسیل‌ها، شهرک‌ها و لکه‌های صنعتی و همچنین سایر اطلاعات حاکمیتی، دقت، سرعت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مدیریت حریم پایتخت به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، مهدی مزینانی با تشریح اقدامات اداره‌کل حریم شهرداری تهران در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: هدف اصلی ما در سال جاری، ارتقاء شفافیت، دقت و سرعت در تصمیم‌گیری بوده است. در همین راستا، با پیگیری‌های مستمر اداره‌کل حریم و همکاری موثر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، مجموعه‌ای از لایه‌های راهبردی و تخصصی پس از دریافت اطلاعات رسمی از دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در سامانه جامع اطلاعات مکانی (GIS) بارگذاری شد که نقش مهمی در افزایش دقت و سرعت تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت حریم پایتخت دارد.

وی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این حوزه افزود: در تازه‌ترین اقدامات سال ۱۴۰۵، لایه حریم کیفی رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین لایه شهرک‌ها و لکه‌های صنعتی بستر و حریم کمی رودخانه‌ها و مسیل‌ها واقع در حریم ۶ هزار کیلومتری پایتخت، پس از دریافت اطلاعات از دستگاه‌های ذی‌ربط و با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، در سامانه بارگذاری و در دسترس کاربران قرار گرفت.

مزینانی ادامه داد: علاوه بر این، لایه‌های حیاتی و راهبردی دیگری شامل طرح راهبردی حریم پایتخت (مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران)، محدوده و حریم شهرهای واقع در حریم پایتخت و همچنین لایه مناطق چهارگانه محیط‌زیست استان تهران نیز در سال گذشته به طور کامل در سامانه جامع اطلاعات مکانی فعال شد.

به گزارش شهر، مدیرکل حریم شهرداری تهران با تاکید بر نقش این سامانه در ارتقاء مدیریت شهری گفت: بارگذاری این لایه‌ها، امکان دسترسی هم‌زمان مدیران، کارشناسان و واحدهای تخصصی به اطلاعات معتبر را فراهم کرده است. اکنون بستر لازم برای بررسی دقیق‌تر استعلام‌ها، برنامه‌ریزی توسعه، صیانت از اراضی، کنترل ساخت‌وسازها و مدیریت مخاطرات محیط‌زیستی بیش از هر زمان دیگری مهیاست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه جامع اطلاعات مکانی امروز به یکی از مهم‌ترین مراجع مدیریت شهری تبدیل شده و تکمیل مستمر آن، گامی مؤثر در تحقق مدیریت هوشمند و داده‌محور حریم پایتخت است.

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