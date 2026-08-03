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اتوبوس‌های نسل قدیم پایتخت در مسیر برقی‌سازی

اتوبوس‌های نسل قدیم پایتخت در مسیر برقی‌سازی
کد خبر : 1821775
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران از تست برقی‌سازی اتوبوس‌های دیزلی نسل قدیم پایتخت خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی علیزاده با اعلام اینکه تعدادی اتوبوس دیزلی نسل قدیم در شرکت واگن‌سازی تهران در حال تست برای برقی‌سازی است، گفت: شرکت واگن‌سازی، متخصصین و نیروهای فنی شرکت واحد اتوبوسرانی این تست را انجام می‌دهند.

به گزارش شهر، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران همچنین تصریح کرد: اقدامات در این بخش آغاز شده و اتوبوس‌ها در حال تست است. اگر این تست موفقیت‌آمیز باشد اتوبوس‌های دیزلی قدیمی تهران به تدریج برقی خواهند شد.

گفتنی است علیرضا زاکانی شهردار تهران چندی پیش اعلام کرده بود که تعدادی از اتوبوس‌های پایتخت در شرکت واگن‌سازی در حال اورهال هستند.

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