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سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

هشدار نارنجی تشدید بارندگی در برخی مناطق شمالی

هشدار نارنجی تشدید بارندگی در برخی مناطق شمالی
کد خبر : 1821772
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سازمان هواشناسی برای برخی نقاط در شمال کشور هشدار نارنجی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی، امروز برای خراسان شمالی و ارتفاعات گلستان، هشدار نارنجی تشدید فعالیت سامانه بارشی صادر کرد.

بر اساس این هشدار در این مناطق احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد.

همچنین  بر اساس پیش.بینی سازمان هواشناسی امروز در استان‌های خراسان شمالی، مازندران، شمال خراسان رضوی، و ارتفاعات استان‌های گلستان، سمنان، تهران و البرز، و فردا تا پنج‌شنبه، در ارتفاعات البرز مرکزی، در بعدلزظهر و اوایل شب، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

این وضعیت طی سه روز آینده برای جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان نیز پیش‌بینی می‌شود.

طی پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، جنوب شرق برخی نقاط مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در بعصی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

امروز دریای خزر و طی پنج روز آینده شرق دریای عمان مواج است.

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