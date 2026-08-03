سازمان هواشناسی اعلام کرد:
هشدار نارنجی تشدید بارندگی در برخی مناطق شمالی
سازمان هواشناسی برای برخی نقاط در شمال کشور هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی، امروز برای خراسان شمالی و ارتفاعات گلستان، هشدار نارنجی تشدید فعالیت سامانه بارشی صادر کرد.
بر اساس این هشدار در این مناطق احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد.
همچنین بر اساس پیش.بینی سازمان هواشناسی امروز در استانهای خراسان شمالی، مازندران، شمال خراسان رضوی، و ارتفاعات استانهای گلستان، سمنان، تهران و البرز، و فردا تا پنجشنبه، در ارتفاعات البرز مرکزی، در بعدلزظهر و اوایل شب، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، و در نقاط مستعد گردوخاک پیشبینی میشود.
این وضعیت طی سه روز آینده برای جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان نیز پیشبینی میشود.
طی پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، جنوب شرق برخی نقاط مرکز و دامنههای جنوبی البرز مرکزی در بعصی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی میشود.
امروز دریای خزر و طی پنج روز آینده شرق دریای عمان مواج است.