تصادف مینی بوس زائران در عزیزیه عراق/ ۴ نفر ایرانی بستری شدند

وی افزود: در مجموع ۴ ایرانی که مصدوم بدحال بودند به بیمارستان الزهرای شهر کوت عراق اعزام شدند و درمان آنها در حال انجام است.

رئیس قرارگاه عملیاتی هلال‌احمر ایران در کوت ادامه داد: پزشک ایرانی و تیم هلال احمر در این بیمارستان حاضر شدند و از نزدیک روند درمانی بیماران را بررسی می کنند.

وی افزود: ۳ نفر از مصدومان تا ۴۸ ساعت آینده باید تحت نظر بمانند اما یکی از انها به زودی درمان و ترخیص می شود.