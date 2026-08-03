معاون امور جوانان در گفتوگو با ایلنا:
۵۵۶ هزار نفر در صف وام ازدواج/ بانک سرمایه با وجود ۲۵۰ متقاضی، تاکنون هیچ فقره وامی پرداخت نکرده است
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به پرداخت ۱۳۹ هزار و ۵۰۵ فقره وام ازدواج در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: در میان بانکها، بیشترین میزان پرداخت وام ازدواج به ترتیب مربوط به بانک ملت، بانک صادرات و بانک ملی بوده است. در مقابل، بانک سرمایه متأسفانه با وجود حدود ۲۵۰ متقاضی، تاکنون هیچ فقره وام ازدواجی پرداخت نکرده است.
علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: بر اساس آمار موجود، در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۳۹ هزار و ۵۰۵ فقره وام ازدواج از سوی شبکه بانکی کشور به متقاضیان پرداخت شده است. ارزش تقریبی این تسهیلات حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
وی افزود: ذکر این آمار از آن جهت حائز اهمیت است که نشان میدهد حتی در شرایط خاص و دشوار کنونی کشور، نظام بانکی توانسته است در همین بازه زمانی کوتاه، ۴۶ همت تسهیلات ازدواج پرداخت کند. این امر بیانگر آن است که چرخه امور کشور متوقف نشده و روند فعالیتها بهخوبی در حال پیشرفت است.
۵۵۶ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج
رحیمی خاطرنشان کرد: همچنین تعداد متقاضیان در صف انتظار دریافت وام ازدواج حدود ۵۵۶ هزار نفر است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته و سال پیش از آن تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: به بیان دیگر، از نظر تعداد متقاضیان وام ازدواج، یک فاصله تاریخی وجود دارد که تقریباً در حوالی سال ۱۴۰۰ رخ داده است. بررسی دقیقتر نشان میدهد که در آن مقطع زمانی، اندکی عقبماندگی در پرداخت تسهیلات به وجود آمد؛ اما از آن سال به بعد، بهطور میانگین سالانه بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است. به همین دلیل، تعداد افراد حاضر در صف انتظار تقریباً در همان سطح حفظ شده است.
وی افزود: با این حال، ضروری است تلاش مضاعفی صورت گیرد تا این صف به حداقل ممکن کاهش یابد.
بانک ملت، صادرات و ملی در صدر پرداخت وام ازدواج
وی در ادامه افزود: در میان بانکها، بیشترین میزان پرداخت وام ازدواج به ترتیب مربوط به بانک ملت، بانک صادرات و بانک ملی بوده است. در مقابل، بانک سرمایه متأسفانه با وجود حدود ۲۵۰ متقاضی، تاکنون هیچ فقره وام ازدواجی پرداخت نکرده است.
برخورد قانونی با بانکهای متخلف
رحیمی در خصوص هشدار سازمان بازرسی به بانکهای کشور در خصوص شروط غیرقانونی در ارائه وام ازدواج نیز گفت: ما با سازمان بازرسی کل کشور ارتباط بسیار مطلوبی داریم و پیگیری مطالبات را از طریق مراجع قضایی دنبال میکنیم. در برخی موارد، بانکهای متخلف به بانک مرکزی و نهادهای ذیربط معرفی شدهاند و با آنان برخورد قانونی صورت گرفته است. خوشبختانه این روند بهخوبی در حال پیشرفت است.
امکان پرداخت ۴۵۰ هزار فقره وام ازدواج دیگر تا پایان سال
به گفته وی، خبر خوب آن است که با وجود شرایط خاص کشور، نزدیک به ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات وام ازدواج در سهماهه نخست سال به متقاضیان پرداخت شده است. اگر همین روند ماههای ابتدایی را تا پایان سال حفظ کنیم، امکان پرداخت حدود ۴۵۰ هزار فقره وام ازدواج دیگر فراهم خواهد شد.
صدور مجوز برای مراکز حضوری همسانگزینی
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص راهکارهای وزارت جوانان در ارائه شیوههای همسرگزینی نیز گفت: رویکرد کلی ما بر این اساس استوار است که بتوانیم جوانان را در قالب فعالیتهای گستردهای که در سازمانهای مردمنهاد و نیز در محیطهای دانشگاهی جریان دارد، به تغییر نگرش نسبت به موضوع ازدواج ترغیب کنیم.
وی ادامه داد: همچنین ریشههای موضوع ازدواج چندوجهی است و شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی، شخصی و تحصیلی میشود.
رحیمی افزود: همچنین به مراکز همسانگزینی (مراکز حضوری) مجوز فعالیت اعطا میکنیم تا این مراکز بتوانند خدمات خود را ارائه دهند. لازم به ذکر است که مراکز اینترنتی خارج از حوزه نظارتی ما قرار دارند و ارتباطی با ما ندارند. در مجموع، اینگونه فعالیتها بهطور مستمر در حال پیگیری و اجراست.
کاهش ۸.۸ درصدی ازدواج در سال ۱۴۰۳
رحیمی در پایان گفت: در سال ۱۴۰۳، شاهد کاهش ۸.۸ درصدی آمار ازدواج بودیم و همزمان کاهش ۸.۷ درصدی در آمار طلاق نیز ثبت شده است. نکته قابل توجه آن است که میزان کاهش ازدواج در گروه سنی زیر ۲۵ سال بسیار چشمگیرتر بوده، در حالی که در سنین بالای ۳۰ سال افزایش مشاهده میشود. این روند نشاندهنده آن است که سن ازدواج همچنان رو به افزایش است.