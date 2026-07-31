حضور اورژانس در مرزهای کشور برای ارائه خدمات به زائران/ فعالیت ۸۰۰ دستگاه آمبولانس

وی افزود: سازمان اورژانس کشور با به کارگیری بیش از ۸۰۰ دستگاه آمبولانس، ۴۲ دستگاه اتوبوس، ۱۲ بالگرد و ۳۰ دست موتورلانس و ۱۱۸ بیمارستان آمادگی کامل برای خدمات رسانی را دارد.

رییس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: علی رغم جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و همچنین جنگ سوم که آن را نیز پشت سر گذاشتیم ، همکاران ما در صحنه حضور دارند.

میعادفر گفت: در هر حال حاضر مهمترین مرز ورودی و خروجی زائران، مهران است و ۵۰ درصد زائران از این مرز عبور می‌کنند و خوشبختانه خدمات به خوبی و به سرعت و با کیفیت در حال ارائه است و امیدوار هستیم که با تلاش همه عزیزان این ماموریت نیز بدون مشکل به اتمام برسد.