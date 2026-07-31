حضور معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در موکب «سلام شهید» شهر کربلا
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در موکب «سلام شهید» در شهر مقدس کربلا، ضمن بازدید از روند خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، خادمی شهدا و خدمت به زائران را توفیقی الهی دانست و از تلاشهای خالصانه خادمان این موکب قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با حضور در موکب «سلام شهید» در شهر مقدس کربلا، از بخشهای مختلف این موکب بازدید و از نزدیک در جریان روند خدمترسانی به زائران اربعین حسینی قرار گرفت.
وی در این بازدید ضمن قدردانی از تلاشهای خادمان موکب، خدمت به زائران و خادمی شهدا در ایام اربعین را توفیقی الهی دانست و اظهار کرد: افتخار خادمی شهدا و خدمترسانی به زائران در ایام اربعین، نعمتی بزرگ و موهبتی الهی است که خداوند متعال نصیب ما کرده و باید قدردان این توفیق ارزشمند باشیم.
سردار سلیمانی همچنین با تقدیر از روحیه ایثار، اخلاص و تلاش شبانهروزی خادمان موکب «سلام شهید»، بر استمرار خدمت صادقانه به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در این حرکت عظیم معنوی تأکید کرد.