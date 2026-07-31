حضور معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در موکب «سلام شهید» شهر کربلا

وی در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های خادمان موکب، خدمت به زائران و خادمی شهدا در ایام اربعین را توفیقی الهی دانست و اظهار کرد: افتخار خادمی شهدا و خدمت‌رسانی به زائران در ایام اربعین، نعمتی بزرگ و موهبتی الهی است که خداوند متعال نصیب ما کرده و باید قدردان این توفیق ارزشمند باشیم.

سردار سلیمانی همچنین با تقدیر از روحیه ایثار، اخلاص و تلاش شبانه‌روزی خادمان موکب «سلام شهید»، بر استمرار خدمت صادقانه به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در این حرکت عظیم معنوی تأکید کرد.