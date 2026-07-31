اخاذی چند هزار میلیاردی شبکه باج نیوز از برخی فعالان اقتصادی
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از اخاذی چند هزار میلیاردی شبکه باج نیوز از برخی فعالان اقتصادی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه رصد و پایش هوشمندانه فعالیت های مجرمان و مفسدان اقتصادی در فضای حقیقی و سایبری به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار دارد، بیان کرد: در پایش های صورت گرفته مشخص شد اعضای یک شبکه سازمان یافته موسوم به باج نیوز با جمع آوری اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد سرشناس و از جمله مدیران بلند پایه برخی صنایع بزرگ و مهم کشور در حوزه صنایع پتروشیمی، فولاد و ... به دنبال اخاذی و سو استفاده های بعدی از این مستندات هستند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه اعضا این باند با اطلاعات و مستندات خود که بسیاری از آنها فاقد اعتبارلازم و ساختگی و دروغین هستند تلاش می کردند که ضمن تخریب هدفمند مدیران و فعالان اقتصادی و اخاذی از آنان در روند سرمایه گذاری کشور اخلال ایجاد نمایند، عنوان کرد: برابر مستندات موجود اعضا این باند با همین شیوه و شگرد از برخی از افراد سرشناس در حوزه اقتصادی بیش از سه همت اخاذی کرده اند.
وی با اشاره به شناسایی ۱۶ نفر از اعضا این شبکه در داخل و خارج از کشور گفت: با اقدامات صورت گرفته تا کنون ۲۹۵ حساب متعلق به اعضا این شبکه در بانک های مختلف شناسایی و مسدود شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت:در بررسی های صورت گرفته ارتباط و همکاری اعضا این باند با شبکه های معاند از جمله شبکه آمریکایی و صهیونی اینترنشنال و ارتباط رسانه ای و مالی اعضا این شبکه با سیستم ها و شبکه های معاند شناسایی و محرز شده است.
سردار رحیمی با اشاره به توقیف اموال منقول و غیر منقول اعضا این شبکه به ارزش تقریبی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان، بیان کرد: رسیدگی به جرایم اعضا این شبکه به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، ارتباط با شبکه های ضد انقلاب و شبکه های پولشویی در مرجع قضایی در حال پیگیری است.