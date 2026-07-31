زائران اربعین بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به حضور حدود ۱.۷ میلیون زائر ایرانی در عراق، از زائران خواست برای جلوگیری از ازدحام مرزی، کمبود ناوگان حملونقل و کاهش خطر تصادفات، بازگشت خود را به روزهای پایانی مراسم اربعین موکول نکنند.
به گزارش ایلنا از راهور؛ سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، امروز جمعه ۹ مرداد ماه در جلسه قرارگاه ترافیکی اربعین حسینی در مرز مهران، با اشاره به آخرین آمار ترددهای اربعین، اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر (۲۵ تیرماه) تا پایان روز ۸ مرداد، بیش از ۲.۷ میلیون زائر از مرزهای کشور خارج شدهاند و تاکنون بیش از ۹۲۰ هزار نفر نیز به کشور بازگشتهاند. بر این اساس، همچنان حدود ۱.۷ میلیون زائر در کشور عراق حضور دارند و موج اصلی بازگشت هنوز ادامه دارد.
وی افزود: تنها در روز ۸ مرداد، بیش از ۳۳۳ هزار نفر از کشور خارج شدند و بیش از ۲۳۹ هزار نفر نیز به کشور بازگشتند که این رقم، بیشترین میزان ورود زائران از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون محسوب میشود. همچنین روند بازگشت زائران از ۵ مرداد تاکنون بهطور محسوسی افزایش یافته و آمار ورود زائران در روز ۸ مرداد نسبت به ۵ مرداد، بیش از ۳۱۵ درصد رشد داشته است.
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه حدود ۴۶ درصد کل ترددهای مرزی از مرز مهران انجام شده است، گفت: تمرکز بالای ترددها در این مرز و حضور گسترده خودروهای شخصی در شهرهای مرزی، بهویژه استان ایلام، نشان میدهد با نزدیک شدن به روزهای پایانی مراسم، احتمال افزایش تراکم ترافیک، ازدحام در پایانههای مرزی و طولانی شدن زمان انتظار وجود دارد.
سردار حسینی با اشاره به افزایش تصادفات جادهای در روزهای اخیر اظهار کرد: بررسیهای پلیس نشان میدهد بخش قابل توجهی از این حوادث، ناشی از خستگی و خوابآلودگی رانندگانی است که پس از چند روز حضور در مراسم اربعین، بدون استراحت کافی مسیر بازگشت را آغاز میکنند.
وی ادامه داد: در روزهای منتهی به اربعین، موکبها در طول مسیر خدماترسانی میکنند و ناوگان حملونقل عمومی نیز برای انتقال زائران از پارکینگها به مرزها و بالعکس پیشبینی شده است، اما با پایان مراسم، بخش قابل توجهی از موکبها جمعآوری میشوند و همزمان با افزایش حجم بازگشت زائران، احتمال محدودیت در ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی نیز وجود دارد. این شرایط میتواند موجب معطلی بیشتر زائران، افزایش خستگی و در نهایت بالا رفتن احتمال وقوع تصادفات شود.
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت مدیریت زمان سفر از سوی زائران، تصریح کرد: از زائران درخواست میکنیم بازگشت خود را به روزهای پایانی مراسم موکول نکنند و در صورت امکان، پیش از اوجگیری موج بازگشت وارد کشور شوند. این اقدام علاوه بر کاهش تراکم در مرزها، موجب تسهیل خدماترسانی، کاهش زمان انتظار و افزایش ایمنی سفر خواهد شد.
سردار حسینی همچنین توصیه کرد: زائرانی که با خودروی شخصی سفر میکنند، پس از ورود به کشور، از رانندگی طولانی و بدون استراحت خودداری کنند. در صورت احساس خستگی، ابتدا در موکبهای فعال یا محلهای امن استراحت کرده و سپس مسیر خود را ادامه دهند. همچنین در طول مسیر، به محض احساس خوابآلودگی، در نخستین محل امن توقف کرده و پس از استراحت کافی به رانندگی ادامه دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آمار تصادفات چند روز اخیر نشان میدهد تعداد قابل توجهی از جانباختگان، قربانی خستگی و خوابآلودگی رانندگان بودهاند. راننده تنها مسئول جان خود نیست، بلکه مسئول حفظ جان سرنشینان و دیگر کاربران جاده نیز هست. مدیریت زمان بازگشت، پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی و رعایت توصیههای پلیس، مهمترین راهکار برای جلوگیری از تکرار این حوادث تلخ در روزهای پایانی مراسم اربعین است.