به گزارش ایلنا از راهور؛ سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، امروز جمعه ۹ مرداد ماه در جلسه قرارگاه ترافیکی اربعین حسینی در مرز مهران، با اشاره به آخرین آمار تردد‌های اربعین، اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر (۲۵ تیرماه) تا پایان روز ۸ مرداد، بیش از ۲.۷ میلیون زائر از مرز‌های کشور خارج شده‌اند و تاکنون بیش از ۹۲۰ هزار نفر نیز به کشور بازگشته‌اند. بر این اساس، همچنان حدود ۱.۷ میلیون زائر در کشور عراق حضور دارند و موج اصلی بازگشت هنوز ادامه دارد.

وی افزود: تنها در روز ۸ مرداد، بیش از ۳۳۳ هزار نفر از کشور خارج شدند و بیش از ۲۳۹ هزار نفر نیز به کشور بازگشتند که این رقم، بیشترین میزان ورود زائران از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون محسوب می‌شود. همچنین روند بازگشت زائران از ۵ مرداد تاکنون به‌طور محسوسی افزایش یافته و آمار ورود زائران در روز ۸ مرداد نسبت به ۵ مرداد، بیش از ۳۱۵ درصد رشد داشته است.

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه حدود ۴۶ درصد کل تردد‌های مرزی از مرز مهران انجام شده است، گفت: تمرکز بالای تردد‌ها در این مرز و حضور گسترده خودرو‌های شخصی در شهر‌های مرزی، به‌ویژه استان ایلام، نشان می‌دهد با نزدیک شدن به روز‌های پایانی مراسم، احتمال افزایش تراکم ترافیک، ازدحام در پایانه‌های مرزی و طولانی شدن زمان انتظار وجود دارد.

سردار حسینی با اشاره به افزایش تصادفات جاده‌ای در روز‌های اخیر اظهار کرد: بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این حوادث، ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگانی است که پس از چند روز حضور در مراسم اربعین، بدون استراحت کافی مسیر بازگشت را آغاز می‌کنند.

وی ادامه داد: در روز‌های منتهی به اربعین، موکب‌ها در طول مسیر خدمات‌رسانی می‌کنند و ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز برای انتقال زائران از پارکینگ‌ها به مرز‌ها و بالعکس پیش‌بینی شده است، اما با پایان مراسم، بخش قابل توجهی از موکب‌ها جمع‌آوری می‌شوند و هم‌زمان با افزایش حجم بازگشت زائران، احتمال محدودیت در ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز وجود دارد. این شرایط می‌تواند موجب معطلی بیشتر زائران، افزایش خستگی و در نهایت بالا رفتن احتمال وقوع تصادفات شود.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت مدیریت زمان سفر از سوی زائران، تصریح کرد: از زائران درخواست می‌کنیم بازگشت خود را به روز‌های پایانی مراسم موکول نکنند و در صورت امکان، پیش از اوج‌گیری موج بازگشت وارد کشور شوند. این اقدام علاوه بر کاهش تراکم در مرزها، موجب تسهیل خدمات‌رسانی، کاهش زمان انتظار و افزایش ایمنی سفر خواهد شد.

سردار حسینی همچنین توصیه کرد: زائرانی که با خودروی شخصی سفر می‌کنند، پس از ورود به کشور، از رانندگی طولانی و بدون استراحت خودداری کنند. در صورت احساس خستگی، ابتدا در موکب‌های فعال یا محل‌های امن استراحت کرده و سپس مسیر خود را ادامه دهند. همچنین در طول مسیر، به محض احساس خواب‌آلودگی، در نخستین محل امن توقف کرده و پس از استراحت کافی به رانندگی ادامه دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آمار تصادفات چند روز اخیر نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از جان‌باختگان، قربانی خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان بوده‌اند. راننده تنها مسئول جان خود نیست، بلکه مسئول حفظ جان سرنشینان و دیگر کاربران جاده نیز هست. مدیریت زمان بازگشت، پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی و رعایت توصیه‌های پلیس، مهم‌ترین راهکار برای جلوگیری از تکرار این حوادث تلخ در روز‌های پایانی مراسم اربعین است.

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