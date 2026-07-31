شناسایی نقاط آسیبپذیر منطقه یک و رفع آن با ضوابط ایمنی
رئیس کمیته ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) شهرداری منطقه یک تهران از شناسایی نقاط آسیب پذیر این منطقه و رفع آنها براساس ضوابط ایمنی خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجتبی رسولی، رئیس اداره HSE منطقه یک با اشاره به صدور ۳۶ حکم اجرایی برای اعضای کمیته و انجام بازرسیهای مداوم از ساختمانهای ستادی، سراهای محلات، سایتهای برفروبی، پلها، گودهای پرخطر، بوستانها و... گفت: با شناسایی نقاط آسیبپذیر، تاکنون ۵۲ درصد از عدم انطباقهای شناسایی شده با ضوابط ایمنی، رفع شده و سایر موارد نیز با جدیت در دست اقدام است.
هادی حقبین شهردار منطقه یک نیز با تبیین رویکرد جدید مدیریت شهری گفت: امروزه رعایت HSE تبدیل به یک فرهنگ و سرمایهگذاری هوشمندانه برای پیشرفت شده است و ما در این دوره مدیریت شهری، رعایت الزامات ایمنی را نه یک امر جانبی، بلکه به عنوان یک پیوست الزامی در تمامی اقدامات اجرایی لحاظ کردهایم.
حقبین با تاکید بر نظارت دقیق و مستمر بر پروژههای عمرانی و برنامههای مناسبتی افزود: رصد ایمنی در تمامی فعالیتها، از اجرای پروژههای بزرگ تا برنامههای کوچک اجتماعی، به صورت مداوم در حال انجام است و رویکرد ما در منطقه یک این است که هیچ مورد ناایمنی نادیده گرفته نشود چرا که معتقدیم رفع کوچکترین نقص فنی در یک معبر یا پروژه، میتواند جان دهها شهروند را حفظ کند.
سلیمی، رئیس دبیرخانه سلامت، ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران نیز با اشاره به اختصاص اعتبار ۱۲۱ میلیارد تومانی از سهم یک درصد اعتبارات به منطقه یک، نقش شهردار این منطقه را در پیشبرد اهداف ایمنی کلیدی خواند و با یادآوری سوابق اجرایی حقبین در ایمنسازی گودهای پرخطر (همچون گود برج میلاد) و نصب سامانههای هشدار سریع زلزله، خاطرنشان کرد: دغدغهمندی شهردار منطقه یک در حوزه ایمنی، مایه دلگرمی است و امیدواریم با تزریق این اعتبار، شاهد ارتقای چشمگیر وضعیت ایمنی منطقه باشیم تا در شرایط بحرانی، مدیریت شهری بتواند بهترین عملکرد را در حفظ جان و مال شهروندان داشته باشد.