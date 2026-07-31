جزئیات مصاحبه دکتری استادمحور دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد
دانشگاه تربیت مدرس جزئیات نحوه اطلاع از وضعیت دعوت به مصاحبه علمی داوطلبان پذیرش استعدادهای درخشان دوره دکتری تخصصی به شیوه استادمحور سال ۱۴۰۵ (فراخوان دوم) و الزامات حضور در این مصاحبه را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، داوطلبان پذیرش استعداد درخشان دکتری به شیوه استادمحور (فراخوان دوم) سال ۱۴۰۵ دانشگاه تربیت مدرس میتوانند برای اطلاع از وضعیت دعوت به مصاحبه علمی، در بازه زمانی ۱۵ تا ۱۷ مردادماه از طریق سامانه گلستان اقدام کنند.
داوطلبانی که وضعیت تأیید نسخه الکترونیکی مدارک آنها «عدم تأیید» ثبت شده باشد، به مصاحبه علمی دعوت نشدهاند.
همچنین داوطلبانی که وضعیت تأیید نسخه الکترونیکی مدارک آنها «تأیید» اعلام شده است، به مصاحبه علمی دعوت شدهاند و برای شرکت در جلسه مصاحبه باید اصل مدارک شناسایی و اصل مدارک بارگذاریشده در سامانه گلستان را همراه داشته باشند.
زمانبندی حضور در جلسه مصاحبه علمی نیز در بازه زمانی ۱۵ تا ۱۷ مردادماه جاری از طریق سامانه گلستان اعلام خواهد شد.
بر اساس اعلام دانشگاه تربیت مدرس، داوطلبان دعوتشده به مصاحبه علمی باید فرم توصیهنامه علمی را پیش از روز برگزاری جلسه مصاحبه تکمیل و ارسال کنند.
برای محاسبه و بررسی امتیاز توصیهنامه علمی، ضروری است فرم مربوط پس از تکمیل توسط استاد توصیهکننده، پیش از برگزاری جلسه آزمون شفاهی، توسط شخص استاد توصیهکننده به ایمیل استاد میزبان ارسال شود.
دانشگاه تربیت مدرس همچنین اعلام کرده است اسامی راهیافتگان به جلسه مصاحبه علمی پس از بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاریشده در سامانه گلستان توسط استاد میزبان تعیین و اعلام خواهد شد؛ بنابراین داوطلبانی که به مصاحبه دعوت نمیشوند، امکان اعتراض نسبت به نحوه ارزیابی دانشگاه را نخواهند داشت.
بر این اساس نتیجه نهایی بررسی پذیرش داوطلبان حتیالمقدور در هفته دوم شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق وبگاه دانشگاه تربیت مدرس و بخش آموزش اعلام خواهد شد. از داوطلبان درخواست شده است از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی برای پیگیری نتیجه خودداری کنند.
دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد؛ در صورت وجود هرگونه مغایرت میان مدارک و مستندات ارائهشده از سوی داوطلب در سامانه ثبتنام و اصل مدارک صادرشده از مراجع ذیربط، حتی در صورت قبولی داوطلب، پذیرش وی بلافاصله لغو شده و از ثبتنام و ادامه تحصیل او جلوگیری خواهد شد و مطابق مقررات با وی رفتار میشود.