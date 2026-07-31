عدم امکان ثبت درخواست صدور دانشنامه در تعطیلات تابستانی پیام نور
کد خبر : 1820695
امکان ثبت درخواست صدور دانشنامه در تعطیلات تابستانی دانشگاه پیام نور وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، براساس اعلام مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه پیامنور از تا ۲۵ مردادماه ثبت درخواست جدید برای صدور دانشنامه امکانپذیر نخواهد بود. دانشجویان استان های تهران، اصفهان، البرز و همدان در این بازه زمانی از مراجعه به دفاتر پست خودداری کنند.
در صورت ارسال مدارک با پاکت پستی، مسئولیت مفقودی ماسوله و عدم استرداد هزینه بر عهده دانشجو خواهد بود.