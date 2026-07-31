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رگبار پراکنده و رعدوبرق در مناطق شمالی کشور

رگبار پراکنده و رعدوبرق در مناطق شمالی کشور
کد خبر : 1820693
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بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد در نوار شمالی و ارتفاعات البرز رخ خواهد داد.

به گزارش ایلنا، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، طی پنج روز آینده در شرق گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی، رگبار پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد.

همچنین در نوار شرقی، مناطق مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز، در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و پدیده گردوخاک پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا در این مناطق گردد.

بر اساس این گزارش، ناپایداری‌های جوی در مناطق جنوبی نیز فعال خواهد بود؛ به طوری که امروز بعدازظهر در جنوب و جنوب شرق فارس، ارتفاعات هرمزگان و ارتفاعات جنوب کرمان، افزایش ابر، رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد انتظار می‌رود.

 بر اساس این پیش‌بینی، طی سه روز آینده  دریای خزر و شرق دریای عمان مواج خواهد بود.

 

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