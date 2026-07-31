آزادی ۱۵۲ زندانی جرایم غیرعمد با بدهی ۵۰۰ میلیارد تومانی
رئیسکل دادگستری استان ایلام از آزادی ۱۵۲ زندانی جرایم مالی غیرعمد در سال گذشته خبر داد و گفت: این زندانیان با بدهی ۵۰۰ میلیارد تومان از زندانهای استان آزاد و به جمع خانوادههای خود بازگشتند.
به گزارش ایلنا، عمران علیمحمدی در جشن گلریزان شهرستان ایوان که با جمعآوری بیش از ده میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد همراه بود، اظهار کرد: این آزادیها با همت خیرین و تلاش همکاران قضایی محقق شده است.
رئیسکل دادگستری استان ایلام با اشاره به آسیبهای حبس سرپرست خانواده، تصریح کرد: زندانی شدن یک پدر، خانواده، همسر و فرزندان وی را با چالشهای اجتماعی، معیشتی و روانی مواجه میکند.