تجربه ابرکوه در یزد، الگوی اجرای پزشکی خانواده در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت شد
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قائممقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در امور سلامت از برگزاری کارگاه توانمندسازی مدیران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با تدریس مدرسین این دانشگاه خبر داد و گفت: انتقال تجربیات موفق اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرستان ابرکوه، گامی مؤثر در توسعه دانش مدیریتی و تسهیل اجرای این برنامه ملی در سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، محمدهادی فرح زادی با بیان اینکه شهرستان ابرکوه، شهرستان منتخب در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در استان یزد به شمار میرود افزود: در این کارگاه، مدرسین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، تجربیات میدانی، راهکارهای اجرایی، چالشهای پیشرو و شیوههای مدیریت و استقرار این برنامه را در قالب نشستهای آموزشی و تعاملی در اختیار مدیران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت قرار دادند.
قائممقام رئیس دانشگاه در امور سلامت تصریح کرد: تبادل تجربیات میان دانشگاههای علوم پزشکی، علاوه بر کاهش چالشهای اجرایی، موجب تسریع در استقرار مؤثر برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع و ارتقای کیفیت خدمات سلامت به مردم خواهد شد.
فرحزادی خاطرنشان کرد: انتقال تجربیات موفق ابرکوه، حاصل تلاش منسجم مدیران، پزشکان، کارکنان حوزه بهداشت و درمان و تمامی دستاندرکاران اجرای این برنامه است و میتواند به عنوان الگویی ارزشمند برای سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد استفاده قرار گیرد.